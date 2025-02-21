Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 49. sayısı bu pazar bayilerde!

Haberin Devamı

Salon çatısı altında gerçekleştirdiği çalışmaları ve mimari yaklaşımını çerçeveleyen fikirleri, imgeleri, çizimleri ve projeleri aktaran kitabı Geospaces’i, eş zamanlı olarak Geospaces Koleksiyonu’nu ve Salon & Reflect Studio iş birliğinde yürütülen PLAY/MIX/CREATE pop-up alanını İstanbul Modern Mağaza’da gerçekleştirilen bir lansmanla tanıtan Mimar Alper Derinboğaz ile bir süredir Pratt GAUD'da yürüttüğü ileri düzey tasarım araştırma stüdyosunu ve yerküreyle empatiye dayalı bir ilişki üzerine kurguladığı mimarlık yaklaşımını konuştuğumuz sohbeti Söyleşi bölümümüzde bulabilirsiniz.

Merkezinde yalnızca insanı ve ekonomik kazancı konumlandırmayan yeni mekân biçimlerini tahayyül eden, doğa ile birlikte var olabilen ve sağlıklı çevreler oluşturma amacıyla tasarlanan, yaşanan iklim değişikliğine uyum sağlamayı herkes için kolaylaştırabilecek projeleri Dosya sayfalarımızda bir araya getirdik.

Haberin Devamı

IGLO Architects tarafından tasarlanan, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla yapı üretiminde kaynak tasarrufunun ve atık miktarının azaltılmasının mümkün olabileceğini kanıtlayan Arçelik Content Studio projesine Adaptasyon sayfalarımızda, 3XN tarafından CL MAP ve peyzaj mimarları Latz + Partner ile iş birliği içinde Münih’te tasarlanan ve yerel toplumu son teknoloji ürünü bir spor arenasında birleştiren SAP Garden’a Dünyadan sayfalarımızda yer veriyoruz.

Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz sürreal sinemanın öncü ismi David Lynch’in mekan ve atmosferi özgünce manipüle ettiği film sahneleri üzerine incelemeyi Makale bölümünde okuyabilirsiniz.

Gündem sayfalarımızda ise mimarlık ortamındaki yarışmalar, etkinlikler ve önemli gelişmeler ile Suha Özkan’ın “Bir Mimarlık Sevdalısı Karim Aga Khan” başlıklı yazısını bulabilirsiniz.

Milliyet Mimarlık dergisinin dolu dolu içeriğini ay boyunca www.milliyet.com.tr ve www.yapidergisi.com web siteleri üzerinden e-dergi olarak indirebilirsiniz. Ayrıca Milliyet Mimarlık’a Shopier uygulaması üzerinden satın alarak ay boyunca ulaşabilmeniz mümkün.