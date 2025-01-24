Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 48. sayısı bu pazar okurlarla buluşuyor!

Haberin Devamı

Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 26 Ocak Pazar günü Milliyet Gazetesi ile birlikte dağıtılacak yeni sayısında, SCRA Mimarlık ve CBN Mimarlık tasarımı Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi binası ele alınıyor.

New York ve İstanbul merkezli Büro Koray Duman çatısı altında ağırlıklı olarak kültürel yapılar ve kamusal mekanlar üzerine çalışmalar yürüten Koray Duman ile mimarinin sosyal bir altyapı kurma ve aidiyet duygusu yaratma gücünü, toplumu dönüştürme potansiyelini, iklimsel adalete duyarlı kentlerin ve mekanların kurgulanmasında mimarlara düşen sorumlulukları konuştuğumuz sohbeti Söyleşi sayfalarımızda bulabilirsiniz.

21. yüzyılda yalnızca kitaplara ulaşılan bir mekan olmakla kalmayıp, aynı zamanda fikir alışverişini mümkün kılan kültürel bir kamusal alan oluşturan nitelikli kütüphane yapılarını Dosya sayfalarımızda bir araya getirdik.

Haberin Devamı

Taksim Su Deposu’nun İBB Miras ekibinin kapsamlı restorasyonu ile müze olarak yeniden işlevlendirilmesinin ardından ziyarete açılan Cumhuriyet Müzesi’nin do[x]architecture tarafından yapılan mekan ve sergi tasarımını Renovasyon sayfalarımızda inceleyebilirsiniz.

Gündem sayfalarımızda mimarlık ortamındaki yarışmalar, etkinlikler ve önemli gelişmeler ile Suha Özkan’ın “Henüz Verilmemiş Kraliyet Altın Madalyası” başlıklı yazısını bulabilirsiniz.

Milliyet Mimarlık dergisinin dolu dolu içeriğini ay boyunca www.milliyet.com.tr ve www.yapidergisi.com web siteleri üzerinden e-dergi olarak indirebilirsiniz. Ayrıca Milliyet Mimarlık’a Shopier uygulaması üzerinden satın alarak ay boyunca ulaşabilmeniz mümkün.