Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 47. sayısı bu pazar bayilerde!

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VitrA ve RIBA iş birliğinde düzenlenen Mimar Sohbetleri’nin konuğu olarak İstanbul’a gelen Snøhetta'nın kurucu ortağı Mimar Craig Dykers ile, çok disiplinli tasarım yaklaşımları, peyzaj mimarlığının kentsel alanlara doğayı geri kazandırma gücü ve günümüz küresel sorunlarına karşı kapsamlı sürdürülebilirlik anlayışları üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbeti Söyleşi sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Kutsal ibadet mekanlarından modern eğitim yapılarına, varoluşsal algılarımızdan biyolojik saatimizin belirlenmesine kadar tür olarak üzerimizde önemli etkileri olan ve hayatımızı şekillendiren ışığın mekan tasarımlarında bir katman olarak ele alındığı ve deneyimi kurgularken göz önünde bulundurulduğu projeleri Dosya sayfalarımızda bir araya getirdik.

Slash Architects’in Zen felsefesi ve Japon mimarisi öğretilerinden esinlenerek tasarladığı Rita Clinic’e İç Mimari sayfalarımızda yer verirken, Henning Larsen tarafından Çin’in Dongguan kenti için belirleyici bir dönüm noktası olacak şekilde tasarlanan Dongguan Merkez Parkı’na ise Dünyadan sayfalarımızda yer veriyoruz.

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Gündem sayfalarımızda mimarlık ortamındaki yarışmalar, etkinlikler ve önemli gelişmeler ile Suha Özkan’ın “Sanatta ve Mimarlıkta Çağcıl Usta-Çırak Ödülleri” başlıklı yazısını bulabilirsiniz.

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