×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 46. Sayısı Bu Pazar Bayilerde!

Güncelleme Tarihi:

#Milliyet Mimarlık Dergisi#Milliyet Mimarlık#Dergi
Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 46. Sayısı Bu Pazar Bayilerde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 15:04

Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 24 Kasım Pazar günü Milliyet Gazetesi ile birlik-te dağıtılacak yeni sayısında, MAA-Melike Altınışık Architects imzasını taşı-yan, yalnızca geleceği sergilemekle kalmayıp aynı zamanda onun yaratım süre-cine dahil olan bir yapı olarak mimarlık, bilim ve teknolojinin sürekli evrimin-de kilit bir rol oynayan Seul Robot & Yapay Zekâ Müzesi ele alınıyor.

Haberin Devamı

10 Mayıs-23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Venedik Bienali 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nin küratörü ve MIT Senseable City Lab'in direktörü Carlo Ratti ile “Intelligens. Natural. Artificial. Collective.” olarak tanımladığı, habitatımız üzerine kamusal bir tartışmayı teşvik etmeyi amaçlayan bienal teması üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbeti Söyleşi sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Derginin Dosya sayfalarında “Hayatları Kurtarmak”, “Hayatları Güçlendirmek” ve “Hayatları Birbirine Bağlamak” temasıyla 13 Nisan-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşmesi planlanan EXPO Fuarı’nda yer alacak ülke pavyonu tasarımlarından öne çıkanları bir seçki halinde sunuyoruz.

Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 46. Sayısı Bu Pazar Bayilerde

Haberin Devamı

Tabanlıoğlu Architects tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nin teras katında İstanbul’u ve özgün kültürünü her anlamda temsil eden bir mekân olarak tasarlanan Biz İstanbul Restoran’a İç Mimari sayfalarımızda yer veriyoruz.

Gündem sayfalarımızda mimarlık ortamındaki yarışmalar, etkinlikler ve önemli gelişmeler ile Suha Özkan’ın “Yaşam için Kas Gücü ile Özgürlük: Bisiklet” başlıklı yazısını bulabilirsiniz. 

Milliyet Mimarlık dergisinin dolu dolu içeriğini ay boyunca www.milliyet.com.tr ve www.yapidergisi.com web siteleri üzerinden e-dergi olarak indirebilirsiniz. Ayrıca Milliyet Mimarlık’a Shopier uygulaması üzerinden satın alarak ay boyunca ulaşabilmeniz mümkün.

İstanbul’da gazeteyle birlikte ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milliyet Mimarlık Dergisi#Milliyet Mimarlık#Dergi

BAKMADAN GEÇME!