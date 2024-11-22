Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 46. Sayısı Bu Pazar Bayilerde!

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10 Mayıs-23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Venedik Bienali 19. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nin küratörü ve MIT Senseable City Lab'in direktörü Carlo Ratti ile “Intelligens. Natural. Artificial. Collective.” olarak tanımladığı, habitatımız üzerine kamusal bir tartışmayı teşvik etmeyi amaçlayan bienal teması üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbeti Söyleşi sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Derginin Dosya sayfalarında “Hayatları Kurtarmak”, “Hayatları Güçlendirmek” ve “Hayatları Birbirine Bağlamak” temasıyla 13 Nisan-13 Ekim 2025 tarihleri arasında Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşmesi planlanan EXPO Fuarı’nda yer alacak ülke pavyonu tasarımlarından öne çıkanları bir seçki halinde sunuyoruz.

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Tabanlıoğlu Architects tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nin teras katında İstanbul’u ve özgün kültürünü her anlamda temsil eden bir mekân olarak tasarlanan Biz İstanbul Restoran’a İç Mimari sayfalarımızda yer veriyoruz.

Gündem sayfalarımızda mimarlık ortamındaki yarışmalar, etkinlikler ve önemli gelişmeler ile Suha Özkan’ın “Yaşam için Kas Gücü ile Özgürlük: Bisiklet” başlıklı yazısını bulabilirsiniz.

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