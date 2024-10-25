Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 45. sayısı bu pazar bayilerde!

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TürkSMD 16. Mimarlık Ödülleri jüri heyetinin ifadesiyle “herşeyin kolaylıkla alaşağı edilip unutmanın kucağına atıldığı bir ülkede ‘mimarlığın hafıza kayıtları’ olarak çok değerli bulunan” yayınları ile Mimarlığa Katkı Dalı’nda ödüle layık görülen bağımsız mimar, araştırmacı, küratör, yazar ve editör Pelin Derviş ile 20. yüzyıl Türkiye’sinin tasarım ve mimarlığına yoğunlaşan üretimleri üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbeti Söyleşi sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Derginin Dosya sayfalarında, dünyanın farklı kentlerinde kamusal hayata renk katmak ve topluluk etkileşimini canlandırmak için tasarlanmış geçici yapılardan oluşan "efemeral mimarlık" örneklerinden bir seçki sunuyoruz.

İş birliği ve esnekliğin ön planda tutulduğu, yaratıcılığın ve çalışanlar arası bağın teşvik edildiği, teknolojiyle güçlendirilen yeniliklerin sağlandığı canlı bir buluşma ve etkileşim noktası olarak ele alınan Mimaristudio tasarımı BASF Türk İstanbul Ofisi’ne İç Mimari sayfalarımızda yer veriyoruz.

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Gündem sayfalarımızda İstanbulSMD çatısı altında hayata geçirilen I2P - Idea To Product eğitim programı hakkında Y.Mimar Burak Pekoğlu ve Y.Mimar Erhan Vural ile yaptığımız röportajın yanısıra mimarlık ortamındaki yarışmalar, etkinlikler ve önemli gelişmeler ile Suha Özkan’ın “Hindistan’da Duygusal bir Modernist Charles Christopher Benninger’i Yitirdik” başlıklı yazısını bulabilirsiniz.

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