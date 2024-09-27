Milliyet Mimarlık Dergisi’nin 44. sayısı bu pazar bayilerde!

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İnsan, yapı ve çevre arasındaki ilişkileri tasarlayarak bireyin kent yaşamına dahil edildiği işlere imza atan, ele aldıkları her kentsel tasarım projesinde kamu yararına taleplerde bulunarak şehre yeni kamusal alanlar kazandırmayı öncelikli tutan Mimar Ali Özer ve Mimar Ahmet Mucip Ürger ile son dönemde İstanbul’da, Kocaeli’nde ve Antalya’da hayata geçirdikleri dikkat çekici planlama projeleri ile ölçekler üstü kent ve mimarlık yaklaşımları üzerine gerçekleştirdiğimiz sohbeti Söyleşi sayfalarımızda bulabilirsin

Derginin Dosya sayfalarında, dünyanın çeşitli bölgelerinde, farklı ölçeklerde ve işlevlerde ortaya konmuş, tasarım ve koruma problemlerine getirdikleri bakış açıları ile bir tartışma zemini oluşturması hedeflenen dönüşüm projelerinden bir seçki sunuyoruz.

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İç mimari konsept tasarım ve uygulama projeleri ZOOM/TPU tarafından gerçekleştirilen Doruk Hastanesi Bursa projesini İç Mimari sayfalarımızda, Çin’in Dali kentinde Studio Zhu Pei tarafından tasarlanan Yangliping Gösteri Sanatları Merkezi’ni ise Dünyadan bölümünde bulabilirsiniz.

Gündem sayfalarımızda mimarlık ortamındaki yarışmalar, etkinlikler ve önemli gelişmelerin yanı sıra Suha Özkan’ın “Birikime Dayanan Mimarlık: Güngör Kaftancı” başlıklı yazısıyer alıyor.

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