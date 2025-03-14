Milliyet Arkeoloji’den on binlerce yıllık hayvan dosyası

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ANTİK KENTTEKİ PATİ İZLERİ

Hayvanlarla ilgili geniş bir dosyaya yer veren dergi, köpeklere özel bir yer ayırıyor. İnsanın en eski yol arkadaşı olan köpeklerin evcilleşme sürecini ele alan Milliyet Arkeoloji, köpeklerin on binlerce yıllık tarihine yer veriyor. Ayrıca Muğla’daki Herakleia Antik Kenti’nde bulunan pati izleri ve bir köpek mezarının öyküsü de okurlara aktarılıyor.

Dergi, yaklaşık 5000 yıl önce evcilleştirilen kedileri de odağına alıyor. Kedilerin evcilleşme sürecinin köpeklerinden çok farklı olduğunu aktaran dergi, Eski Mısır’da “tanrı” mertebesine yükselen kedilerin Orta Çağ Avrupa’sındaki kara günlerini de hatırlatıyor.

GÖBEKLİTEPE’DEKİ KABARTMALAR

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İnsan-hayvan ilişkisinin sembolizmini de inceleyen Milliyet Arkeoloji, Göbeklitepe ve benzer Neolitik yerleşmelerdeki hayvan kabartmalarının anlamlarını irdeliyor. Dergide yılkı atları, Van kedileri gibi hayvanlar da ele alınırken çevre de atlanmıyor ve Likya’nın kadim sularına doğru bir yolculuğa çıkılıyor.

Dergide hayvanlar dosyasının dışında Antik dünyanın sağlık kenti Bergama Asklepionu, 1800 yıllık Hermes heykeli, Side Antik Kenti’nin tapınakları gibi daha birçok konu meraklılarını bekliyor.

Milliyet Arkeoloji’nin yeni sayısı 16 Mart Pazar günü Milliyet’le birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de bayilerde. Dergiye Milliyet e-gazete uygulaması üzerinden e-dergi olarak ulaşmak da mümkün. Milliyet Arkeoloji, kaçıranlar ve ulaşamayanlar için de Shopier, Trendyol ve Dergi Kapında gibi internet platformlarında satışta.