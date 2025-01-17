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Milliyet Arkeoloji 45. sayısında soruyor: İstanbul'da bir antik kent olduğunu biliyor musunuz?

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#Milliyet Arkeoloji#İstanbul#Antik Kent
Milliyet Arkeoloji 45. sayısında soruyor: İstanbulda bir antik kent olduğunu biliyor musunuz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 12:14

Milliyet Arkeoloji dergisi, 19 Ocak Pazar günü yayımlanacak olan yeni sayısında, her gün yakınından binlerce kişinin geçtiği ama çok az kişinin bildiği bir antik kenti kapağına taşıdı. "İstanbul’da birçok tarihi yapı görmüş olabilirsiniz; peki ya bir antik kent?" diye soran dergi, Küçükçekmece Gölü’nün Avcılar kıyısındaki Bathonea Antik Kenti’nde, İstanbul tarihinin eksik parçalarını tamamlayan kazı çalışmasına ilişkin detaylı bilgilere yer veriyor.

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Bathonea'da Hellenistik Dönem'den Geç Osmanlı'ya kadar geniş bir dönemde tarihi kalıntılar bulunduğu belirtilerek buradaki kazılarla İstanbul’un bilinen ilk hastanesinin bulunduğu, Byzantion kentinin çevresindeki phylelerden birinin tespit edilmiş olduğu, M.Ö. 2. binyıla ait buluntuların İstanbul tarihine önemli katkılar yaptığı, bilinen bazı depremlerin arkeolojik kanıtlarına ulaşıldığı, İstanbul’a ulaşan gemilerin rotalarına dair bilgiler elde edildiği kaydediliyor.

İstanbul turu

Dergi, Bathonea'nın ardından İstanbul'un altındaki diğer İstanbul'a; tarihi sarnıçlara ve Ayasofya'nın altındaki yer altı yapılarına uzanıyor. Milliyet Arkeoloji son olarak 15. yüzyılda inşa edilen Davutpaşa Medresesi'ne mercek tutarak okurlarını İstanbul'un farklı dönemlerinde bir yolculuğa çıkarıyor.

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Soruların peşinde...

Dergide ayrıca Eskişehir'deki Küllüoba Höyüğü'nde Tunç Çağı'nda yapıların neden gömüldüğü, Kilis'te hangi kayıp Tunç Çağı kenti olduğu araştırılan Oylum Höyük’ün, son buluntulara göre “Nuhaşşe” ülkesinin başkenti olup olmadığı, 6. yüzyılda Dara Antik Kenti önlerinde Romalılar ve Sasaniler arasındaki savaşın tam olarak nerede yapıldığı sorularına da yanıt aranıyor.

Milliyet Arkeoloji'nin 45. sayısı, 19 Ocak Pazar günü Milliyet'le birlikte İstanbul, Ankara (Çankaya) ve İzmir'de bayilerde, ayrıca Milliyet e-gazete uygulamasında. Dergiyi, Shopier ve Dergi Kapında ile internet üzerinden de satın alabilirsiniz.

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#Milliyet Arkeoloji#İstanbul#Antik Kent

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