Milli Saraylar'dan Fatih portreleri sergisi

Dolmabahçe Sarayı Veliahd Dairesi’nin bir bölümü yaklaşık 7 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası müzeye dönüştürülerek ‘Milli Saraylar Resim Müzes’ olarak hizmet vermeye başladı. Ancak hâlâ restorasyonları devam eden bölümler vardı. Bu bölümlerde de onarımlar tamamlandı ve sonbaharda yeni bir sergi ile sanatseverlerle buluşacak. 11 tematik bölümden oluşan müze yeni haliyle 30’dan fazla bölüme kavuştu. Bunlardan biri de Padişah Portreleri olarak karşımıza çıkacak.

Türkiye’nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, önümüzdeki dönemde yeni yerinde sanatseverlerle buluşacak. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Koleksiyonun en önemli eserleri arasında Fatih Sultan Mehmed’e ait 5 portre de var. İtalyan ressam Fausto Zonaro başta olmak üzere Türk ressamlar Hasan Rıza, Halil Paşa, Feyhaman Duran ve Veronese imzalı portreler, sanat tarihi açısından belge niteliği taşıyor. Feyhaman Duran’ın Fatih portresi Topkapı Sarayı’nda sergileniyordu. Zonaro, Hasan Rıza ve Halil Paşa imzalı portreler ise Milli Saraylar’a bağlı Beşiktaş’taki Resim Müzesi’nde sergilenmeye hazırlanıyor. Halil Paşa’nın Fatih portresi ilk kez sanatseverlerle buluşacak olması bakımından ayrı bir önem taşıyor” denildi.

ZONARO KOPYA YAPIYOR

Halil Paşa’nın Fatih portresi daha önce Topkapı Sarayı koleksiyonunda olduğundan ilk defa sergilemeye çıkacak. Hatırlanacağı üzere Topkapı Sarayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlıydı. Milli Saraylar’a geçince koleksiyon da Resim Müzesi’ne dahil edildi.

Saray ressamı Fausto Zonaro’nun, Milli Saraylar koleksiyonunda yer alan Fatih portresi, Sultan II. Abdülhamid’in siparişi üzerine 1907 yılında yapılıyor. Tablo, Bellini’nin yaptığı 1480 tarihli portrenin büyütülerek resmedilmiş kopyası. Fatih Sultan Mehmed’in dörtte üç profilden büst portresi olarak resmedilmiş. Padişah, kürklü kaftanı ve başında kırmızı serpuşlu ulema sarığıyla Venedik tarzı kemer biçiminde bir çerçeve içinde betimlenmiş. Portrenin kaidesinden sarkan mücevherlerle süslü kumaş, hükümdarlık göstergesi.

SERGİ KARARI MÜZAYEDEDEN ÖNCE DUYURULDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Bellini’ye ait Fatih portresini Londra’daki müzayededen 6.5 milyon liraya alıp İstanbul’da sergileyeceğini açıklamasının ardından bu serginin gündeme getirildiği yönünde sosyal medyada eleştirilerin yer alması üzerine Milli Saraylar bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Restorasyon ve sergi ile ilgili süreç 18 Haziran’dan itibaren kamuoyuyla paylaşıldı. İBB’nin Fatih portresini satın aldığı 25 Haziran tarihinden bir hafta önce. Sanatın siyasi tartışmalardan uzak gündemimizde yer alması dileğiyle.”