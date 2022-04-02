Mıgırdiç Margosyan hayatını kaybetti

Ermenicenin yaşayan büyük yazarlarından, Anadolu’nun zengin kültürünü, insanlarını ve yaşamları eserlerinde Ermenice, Türkçe ve Kürtçe dilleriyle yazıya döken Mıgırdiç Margosyan yaşama veda etti. Yazarın ölüm haberini Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül Twitter’dan şu sözlerle duyurdu: “Diyarbakır Ermenilerinden. Bu toprakların zenginliğini edebiyatımızın en güzel diliyle anlatan. "Söyle Margos Nerelisen" adlı şahane kitabın yazarı. Büyükadalı. Mıgırdiç Margosyan'ı kaybettik. Çok üzgünüz.”
Diyarbakır’da doğup büyüyen Margosyan’ın ‘Gâvur Mahallesi’ ve ‘Söyle Margos Nerelisen?’ adlı iki öykü kitabı en çok bilinen eserlerinden. Margosyan memleketi için şöyle diyordu: “1953’de Diyarbakır’dan ayrıldım ben, Diyarbakır’la olan ilişkimi zaten hiç koparmadım, Diyarbakır hep vardı, orada yaşadım, ‘Gavur Mahallesi’ni de anlattım, bunlar önemliydi ama ben zaten her zaman Diyarbakır’la yatıp kalkan biriyim. Diyarbakır benim bir parçam, ben de onun bir parçasıyım.”
Margosyan yazılarına Evrensel gazetesindeki ‘Kirveme Mektuplar’ adlı köşesinde devam ediyordu.
ÜRETKEN BİR YAŞAM
23 Aralık 1938’de Diyarbakır’da, Hançepek Mahallesi’nde (Gâvur Mahallesi) doğan Margosyan, eğitimini Süleyman Nazif İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, daha sonra İstanbul’daki Bezciyan Ortaokulu ve Getronagan Lisesi’nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.
1966-1972 yılları arasında Üsküdar Selamsız’daki Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde müdürlüğün yanı sıra felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. Daha sonra öğretmenliği bırakarak ticarete atıldı. Edebi çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Marmara Gazetesi’nde yayımlanan Ermenice öykülerinin bir bölümü ‘Mer Ayt Goğmerı’ (Bizim Oralar) adıyla kitap haline getirildi (1984) ve bu kitabıyla 1988’de, Ermenice yazan yazarlara verilen Eliz Kavukçuyan Edebiyat Ödülü’nü (Paris-Fransa) aldı. Aras Yayıncılık tarafından basılan ‘Gâvur Mahallesi’ (1992), ‘Söyle Margos Nerelisen?’ (1995) ve ‘Biletimiz İstanbul’a Kesildi’ (1998) adlı Türkçe kitaplarını, 1999’da ikinci Ermenice kitabı ‘Dikrisi Aperen’ (Dicle Kıyılarından) izledi.
‘Gâvur Mahallesi’ Avesta Yayınları tarafından ‘Li Ba Me, Li Wan Deran’ (Bizim O Yöreler) adıyla Kürtçe olarak yayımlandı (1999). Türkçe kaleme aldığı ‘Tespih Taneleri’ (2006) adlı anı-romanı büyük ilgiyle karşılandı.
Margosyan Evrensel gazetesinde ‘Kirveme Mektuplar’ adlı köşesinde yazıyordu. Köşesindeki makalelerinin bir kısmı ‘Kirveme Mektuplar’ adıyla Lis Yayınevi tarafından 2006’da Diyarbakır’da kitaplaştırılmıştı. (2011’de yeni basımı Aras). 1996-1999 arasında Agos gazetesinde yayımlanan makalelerinden yapılan bir seçki olan ‘Zurna’ 2009’da yine Evrensel yazılarından derlenen ‘Çengelliiğne’ (ilk basımı 1999, Belge) ve Yeni Yüzyıl ve Yeni Gündem gazetelerinde yayımlanan makalelerinden derlenen ‘Kürdan’ 2010’da kitaplaştırıldı.
Yazarın, dünyanın yaratılış hikâyesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı ‘Tanrı’nın Seyir Defteri’ ise 2016’da yayımlandı.