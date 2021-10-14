Michelle Gurevich’dan aralıkta Türkiye turnesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli olduYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu#İzmir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Dünya Kupası için tarihi karar İş ciddileşti, planlar değiştiDünya Kupası için tarihi karar! İş ciddileşti, planlar değişti#Dünya Kupası
Beyrutta kanlı çatışma Ölü ve yaralılar var...Beyrut'ta kanlı çatışma! Ölü ve yaralılar var...#Lübnan
Tüm Türkiyeye söylüyorum... Yüzde 69u bot hesaplardır'Tüm Türkiye'ye söylüyorum... Yüzde 69'u bot hesaplardır'#İçişleri Bakanlığı
İstanbulda güpegündüz silahlı soygun dehşetiİstanbul'da güpegündüz silahlı soygun dehşeti!#Mücevherat
Rapor yayınlandı Dünya için kritik tahmin: 6 kat fazlasına ihtiyaç varRapor yayınlandı! Dünya için kritik tahmin: 6 kat fazlasına ihtiyaç var#Uluslararası Enerji Ajansı
Norveçte oklu saldırgan dehşeti... Kan donduran katliamda flaş gelişmeNorveç'te oklu saldırgan dehşeti... Kan donduran katliamda flaş gelişme#Norveç
Beykozda facia Kamyon, aracın üzerine devrildiBeykoz'da facia! Kamyon, aracın üzerine devrildi #Beykoz
En etkili koronavirüs aşısı belli olduEn etkili koronavirüs aşısı belli oldu!#Kovid Aşısı
Yıldız kavgası Sosyal medya bunu konuşuyorYıldız kavgası! Sosyal medya bunu konuşuyor#Tüketici Hakları
Afganistanda büyük insanlık dramı Çocuğum açlıktan sürekli ağlıyorAfganistan'da büyük insanlık dramı! 'Çocuğum açlıktan sürekli ağlıyor' #Afganistan
Eski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdiEski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdi#Jennette Mccurdy
Salgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIMSalgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIM#Koronavirüs
Görüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzelerGörüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzeler!#Cüzzam
HABERLERKitap Sanat Haberleri

Michelle Gurevich’dan aralıkta Türkiye turnesi

#Chinawoman#Michelle Gurevich#Leonard Cohen
Michelle Gurevich’dan aralıkta Türkiye turnesi

Kariyerine ‘Chinawoman’ adıyla baylayan Michelle Gurevich, büyülü yorumuyla üç büyük şehiri kapsayan mini bir turne için Türkiye’ye geliyor. Sanatçı, Epifoni organizasyonuyla 9 Aralık gecesi Ankara Milyon Performance Hall’da, 10 Aralık’ta İzmir Hang Out’ta ve 11 Aralık gecesi İstanbul Dorock XL Venue’de sahne çıkacak.

 

Haberin Devamı

Nico ve Leonard Cohen gibi isimlerle karşılaştırılan müziği ve Alla Pugacheva gibi Sovyet dönemi yıldızlarını andıran sesiyle Michelle Gurevich, ‘Chinawoman’ adıyla başladığı kariyerine 2016 yılından beri kendi ismiyle devam ediyor.
İstanbul, Berlin, Varşova ve Atina gibi şehirlerde her daim biletleri tükenen konserler veren Gurevich; Doğu Avrupa diasporası ve Berlin Queer sahnesini içeren bir niş oluşturdu ve Charles Aznavour, Zeki Müren, Lucio Dalla’nın melodramatik eserlerini sevenleri kendi hayranları arasına katmayı başardı.
Her ne kadar konserlerinde kalabalık bir müzisyen ekibiyle çalışsa da, her albümünü aynı alternatif, yalın prodüksiyon tekniğiyle kaydeden Michelle Gurevich; büyülü yorumuyla üç büyük şehiri kapsayan mini bir turne için Türkiye’ye geliyor. Geçen yıl altıncı albümü ‘Ecstasy in the Shadow of Ecstasy’i yayımlayan sanatçı, Epifoni organizasyonuyla 9 Aralık gecesi Ankara Milyon Performance Hall’da, 10 Aralık’ta İzmir Hang Out’ta ve 11 Aralık gecesi İstanbul Dorock XL Venue’de sahneye çıkacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Chinawoman#Michelle Gurevich#Leonard Cohen

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!