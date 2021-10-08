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Meşher’de ‘Sanatçı Kadınların Yüzyılı’

#Sanatçı Kadınların Yüzyılı#Meşher#Sergi
Meşher’de ‘Sanatçı Kadınların Yüzyılı’

Çiğdem Simavi hâmiliğinde ve ÜNLÜ & Co sponsorluğunda düzenlenen ‘Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı’, 9 Ekim’de Meşher’de açılıyor.

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Deniz Artun’un küratörlüğünde gerçekleşen sergi, yaklaşık 1850-1950 arasında Türkiye’de yaşamış ve yaratmış sanatçı kadınların eserlerinden bir seçkiye yer veriyor. Meşher’in üç katında gerçekleşen sergide, 117 sanatçıdan 232 eser yer alıyor.
‘Ben-Sen-Onlar’, ismini Şükran Aziz’in sergideki bir eserinden alıyor. Sergi, çoğunluğu ‘ben’leşememiş ve dolayısıyla sanat tarihi tarafından kaydedilmemiş kadınları tek tek fark etmenin yanı sıra, kolektif bir ‘biz’in oluşabilme koşullarını da araştırıyor. ‘Ben-Sen-Onlar’ bir isimden, gruptan, kurumdan diğerine çekilmiş düz çizgilerin dışında kalan bütün kadınların ve eserlerin anıldığı ve anlatıldığı bir ‘başka’ zamana işaret ediyor. Böylece sergiyle, kadınlara kendilerinin kahraman oldukları bir ‘yüzyıl’ armağan ediliyor.

Küratör Artun, serginin kapsamını belirlerken, Türkiye’de çağdaş sanatçı kadınların varlığının köksüz olduğunun altını çiziyor. Ancak sergi, bu tarihi yazmak iddiasında değil. Aksine yazılacak tarihin bir değil pek çok olduğunu hatırlatıyor. Sergi, her bir kadının hatta her bir eserin alternatif tarihler kurabileceği ‘biz’e bir çağrı. 20 Mart’a dek sürecek sergi vesilesiyle kapsamlı bir de kitap hazırlandı.

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#Sanatçı Kadınların Yüzyılı#Meşher#Sergi