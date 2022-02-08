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Meltem Cumbul ve Eren Aydoğan’dan Sant ve Chopin buluşması

#Meltem Cumbul#Eren Aydoğan#George Sand
Meltem Cumbul ve Eren Aydoğan’dan Sant ve Chopin buluşması

Oyuncu Meltem Cumbul ile piyanist Eren Aydoğan, ‘G. Sand Okumalar & F. Chopin Prelüd’ler’le 12 Şubat Cumartesi saat 11.00’de Pera Palas’ta izleyiciyle buluşacak. İki büyük sanatçı George Sand ve Frédéric Chopin, bir dönem İspanya’nın Valldemossa Manastırı’nda birlikte yaşamıştı.

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12 Şubat Cumartesi saat 11.00’de Pera Palas’ta gerçekleştirilecek George Sand’dan okumalar ve Frédéric Chopin’den prelüd’ler temalı etkinlikte, oyuncu Meltem Cumbul ve piyanist Eren Aydoğan, izleyiciyi İspanya’nın Valldemossa Manastırı’nda bu iki büyük sanatçının beraber yaşadıkları günlere yolculuğa çıkaracak.
Fransız romancı G. Sand ile F. Chopin arasında aşka benzeyen, derinlikli bir dostluk vardı. Sand, Valldemossa Manastırı’ndaki günlerde, hasta Chopin’in unutulmaz Prelüd’lerini burada bestelediğinde yanı başındaydı. Sand ve Prelüd’ler, piyanist Eren Aydoğan’ın yorumlayacağı, bestecinin Op.28’de yer alan piyano için 24 Prelüd’ünün, dönemin en sıradışı yazarı George Sand’dan Meltem Cumbul’un okumalarıyla ile canlanacak ilişkisi üzerine kuruluyor. Sanat, sanatçı, aşk, kadın ve erkek ilişkileri, toplum inanç, devrim konuları üzerine, güncelliğini bugün de yitirmemiş düşünceler bu iki büyük sanatçı ile karşımızdalar.

 

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#Meltem Cumbul#Eren Aydoğan#George Sand

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