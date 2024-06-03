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Melek Zeynep Bulut’a İtalya’dan Ödül

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#Sanat#Kültür#İtalya
Melek Zeynep Bulut’a İtalya’dan Ödül
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 13:05

Melek Zeynep Bulut, Avrupa’nın en prestijli tasarım ödüllerinden A’ Design Award & Competition‘ı kazandı. Bulut, deneysel bir mekân kurgusu olan eseri “Açık Yapıt” ile her yıl Milano yakınlarında Como’da düzenlenen, dünyanın her yerinden yüzlerce sanatçı ve tasarımcının katıldığı A Design Award’ın “Fine Arts & Arts Installation Design” kategorisinde ödüle layık görüldü.

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Dünyanın en büyük ve yaygın uluslararası tasarım ödüllerinden biri olarak tanımlanan A’ Design Award & Competition, 2023 - 2024 tasarım yarışmasının sonuçlarını duyurdu. Ödül alan her bir tasarım, 278 kişilik tanınmış akademisyenler ve etkin tasarımcılardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından dikkatlice değerlendirildi.

Melek Zeynep Bulut’a İtalya’dan Ödül

Kazananlar, İtalya'da Temmuz ayında gerçekleştirilecek gala gecesi ve törenine katılarak ödüllerini alacaklar ve ayrıca “yılın en iyi tasarımları” sergisine katılabilecekler.

Melek Zeynep Bulut’a İtalya’dan Ödül

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“Açık Yapıt”, Haziran 2023’te London Design Biennale’de tarihi Somerset House’un avlusunda sergilenmesinin ardından 47 ülke ve 22 üniversite arasından seçilerek Public Award’ı kazandı ve çeşitli çağdaş sanat otoriteleri tarafından “Son Anıt” olarak yorumlanarak sergilendiği ilk günden itibaren uluslararası basında önemli bir yer edindi.

Melek Zeynep Bulut’a İtalya’dan Ödül

Bu etkili serginin hemen ardından Londra Tasarım Festivali’nde tarihi Thames Nehri üzerinde kürasyonunu “yer, aidiyet temaları üzerine bir düşünce” olarak belirleyerek bu kez “asılı bir anıt” olarak sergilendi ve bu sergi ile rekor bir ziyaretçi ağırlayarak son yılların en etkili işlerinin listelendiği “The Red Book”a girdi.

Melek Zeynep Bulut’a İtalya’dan Ödül

Son olarak Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde iki bakışlı bir sergi, şehrin ortasında yerine yerleşmeyen, dünyaya aidiyetimizi sorgulayan, yer yer eğreti, teatral bir anıt olarak ziyaretçilerle buluştu. Açık Yapıt; tanımların anlamını yitirdiği, sınırların bulanıklaştığı bugünlerin teatral bir anıtı olarak giderek sembolleşiyor.

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Melek Zeynep Bulut’a İtalya’dan Ödül

 

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#Sanat#Kültür#İtalya

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