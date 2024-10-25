Melek Zeynep Bulut “Duo” ile Londra Tasarım Festivali’nin kapanışını yapıyor

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Melek Zeynep Bulut’un “Duo” (İki) adlı eseri, 28 Ekim’de Londra Tasarım Festivali’nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Eser Birleşik Krallık’ta yer alan, doğu ve batı yarımkürelerinin birleşimi, Başlangıç Meridyeni olarak kabul edilen ve Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer alan Greenwich’te, ikonik Painted Hall’de sergilenecek.

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