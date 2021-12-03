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Martılar ve arabalar

#Defne Cemal#Zek Hodges#Birds And Cars
Martılar ve arabalar

Defne Cemal ve Zek Hodges, Cihangir’deki Kiralık Depo’da açtığı ‘Birds and Cars’ başlıklı sergilerinde telefon kamerasıyla çekilmiş fotoğrafları başlangıç noktası alarak öznelerinin arşivsel, sanat tarihsel, yüzeysel ve imgesel yanlarını inceliyor.

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Sanatçılar Defne Cemal ve Zek Hodges tarafından kurulan 12 metrekarelik deneysel bir sergi alanı olan Cihangir’deki Kiralık Depo, ikilinin ‘Birds and Cars’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.
Cemal ve Hodges, bir yıl boyunca ayrı ayrı ‘tek özneli’ seriler üzerinde çalıştı; Cemal martılar, Hodges ise Tofaş arabalar.... Sembolik bir yorumdan kaçınan işlerinde ikili, telefon kamerasıyla çekilmiş fotoğrafları başlangıç noktası olarak kullanarak öznelerinin arşivsel, sanat tarihsel, yüzeysel ve imgesel yanlarını inceliyor.

Defne Cemal, 2020-21 kışında Burgazada’da ürettiği video işi ‘Geçiş’i, sergilenen fotoğraf serisine bir geçit olarak kullandı. İkinci kattaki bir balkondan vapur istasyonunun martılarını çektiği video yalnızca sabit kesitlerden oluşuyor; kendini tekrar eden ve havada asılı kalmış bir alanda kuşlar gündelik döngülerini sürdürüyor. Dar kadraj ve mimarinin katmanlarının oluşturduğu resimsel etki, sanatçının fotoğraflarında da hakim: Derinlik arayan gözün kısa bir perspektifle karşılaşması, martıların üzerinde süzüldüğü zeminin desenli bir duvar gibi arkalarına örülmesi ve dokulu tüylerinin yarattığı kamuflaj etkisi. İşin öznesi olmaktan çıkan martılar, hayvan renklendirmesinin ve gizlenme yönteminin de imgesel bir yanının incelenmesini sağlıyor. Gözün önünde yaklaştıkça yassılaşan fotoğrafı görsel derinlikten yoksun bırakmak, fotoğrafın sanatçı tarafından çekilmiş, arşivlenmiş, seçilmiş ve düzenlenmiş bir tercih olduğunun unutulmamasının da altını çiziyor.

Martılar ve arabalar

Zek Hodges, ‘Birds and Cars’da, sahibinden.com web sitesinden bulduğu Tofaş ilanlarının fotoğraflarından yola çıkarak yaptığı 12 adet kâğıt üzerine tükenmez kalem çalışmasını sergiliyor. Sanatçı genellikle, satıştaki araba fotoğrafının kompozisyonunun sorgulatan özellikleri olmasına ve anonim fotoğrafçının gölgesinin kadrajda varolmasına yönelik araştırma yapıyor.
Hodges’ın pratiğinde, internet üzerinde bulunan olağanüstü görüntüler ve bunların daha geniş bir görsel tarihe nasıl dahil olduğuna dair bir merak var. Hodges, çoğunlukla işlerinde, geleneksel temsili sanat biçimlerine de saygı duyarak edilgen bir görüntüyü titizlikle işliyor ve bu görsellerin gittikçe daha da doygunlaşan görsel dünyadaki rolünü inceliyor.
Defne Cemal ve Zek Hodges’ın ‘Birds and Cars’ başlıklı sergisi, 24 Aralık’a kadar çarşambadan cumartesiye 11.00-17:00 saatleri arasında Cihangir Mahallesi, Oba Sokak 7A’daki Kiralık Ada’da görülebilir. https://www.kiralikdepogaleri.com

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#Defne Cemal#Zek Hodges#Birds And Cars

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