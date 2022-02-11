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Maltepe'den insan manzaraları

#Maltepe#Erdem Kırım#Fotoğraf
Maltepeden insan manzaraları

Fotoğraf sanatçısı ve gazeteci yazar Erdem Kırım Maltepelilerin gündelik yaşamlarını fotoğrafa döktü. 'Maltepe’de Yaşam' başlıklı fotoğraf sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

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Erdem Kırım’ın fotoğraf sergisinin tohumları Maltepe’de yaşayan insanların gündelik yaşamına tanık olma fikriyle ortaya çıktı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fotoğrafçısı da olan Erdem Kırım’ın çocukluğu Maltepe'de geçmiş. Maltepe’nin 18 mahallesinde günde 10 km yürüyerek fotoğraf çeken Kırım, semtte yaşayan insanların anlarını kayıt altına aldı.
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu çalışmayla bölge insanına 'yakından' baktıklarını söyledi.
'Maltepe'de Yaşam' sergisi 27 Şubat’a kadar açık olacak.

Maltepeden insan manzaraları


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