Maltepe'den insan manzaraları

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Erdem Kırım’ın fotoğraf sergisinin tohumları Maltepe’de yaşayan insanların gündelik yaşamına tanık olma fikriyle ortaya çıktı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu fotoğrafçısı da olan Erdem Kırım’ın çocukluğu Maltepe'de geçmiş. Maltepe’nin 18 mahallesinde günde 10 km yürüyerek fotoğraf çeken Kırım, semtte yaşayan insanların anlarını kayıt altına aldı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki serginin açılışına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bu çalışmayla bölge insanına 'yakından' baktıklarını söyledi.

'Maltepe'de Yaşam' sergisi 27 Şubat’a kadar açık olacak.



