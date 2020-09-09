Malatya’da gramofon ve radyo müzesi

Müzede, İkinci Dünya Savaşı ve Kıbrıs Harekâtı dönemlerinden kalan, radyocuların kullandıkları mikrofonlar ve dinleyicilerin savaşı takip ettikleri radyolar da yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “İki katlı kerpiç binada bulunan müzemizde, toplam 703 adet radyo, gramofon, mikrofon ve radyo malzemeleri yer alıyor. TRT’nin ilk yayın yaptığı dönemlere ait radyolar da müzemizde bulunmaktadır” dedi.

Müzedeki radyoların en eskisi 1920 model el yapımı bir radyo. En eski laterna (üzerindeki kol çevrildiğinde çalışan bir tür müzik aleti) ise 1890 yılına ait. Ücretsiz olarak gezilebilen müze pazartesi günleri hariç, 08.00 – 17.00 arası ziyarete açık.