Mağaradaki 86 bin yıllık yaşam Milliyet Arkeoloji'de

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Çanakkale'de bulunan İnkaya Mağarası, günümüzden 86 bin yıl öncesinden başlayarak 46 bin yıl boyunca Neandertal insanına ev sahipliği yapmış. Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer, şimdiye kadar kazılan alanda 25 binden fazla yontma taş alet ve parçasına ulaşıldığını, bulunan her bir taş parçasının tek tek kaydedildiğini belirtiyor. Bulunan aletlerin niçin kullanıldığı ve nasıl üretildiği konusunda Milliyet Arkeoloji'ye bilgi veren Özer, İnkaya'da aynı anda yüzlerce kişinin yaşadığı bilgisini paylaşıyor. Mağara hakkında kapsamlı bir yazıya yer veren dergi, okurlarını Paleolitik Dönem'e dair bilgilendiriyor.

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‘İLK’LERİN ADASI

Dergide bu ay Karain Mağarası kazılarına ilişkin bir yazı da bulunuyor. Adeta "taştan bir arşiv" olan Karain, Türkiye'de Neandertal iskelet kalıntılarının bulunduğu tek mağara...

İnkaya Mağarası'ndaki 86 bin yıllık yaşamın ardından yaklaşık 9000 yıl önce yerleşimin başladığı Gökçeada'daki Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesi de dergide incelenen ve aynı bölgede bulunan bir diğer tarihi yerleşim. Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesi, bölgede birçok "ilk “in gerçekleştiği nokta.

Milliyet Arkeoloji'de bu ay antik medeniyetlerin simge eserlerinin günümüzde nasıl kol saatine dönüştüğünü, Sümer tabletlerinde bulunan bir koku formülünün binlerce yıl sonra nasıl tekrar üretildiğini, Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nin şaşırtıcı tarihini okuyabilir, binlerce yıllık bir yolculuğa adım atabilirsiniz.

Derginin 42. sayısı 20 Ekim Pazar günü Milliyet gazetesiyle birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale'de bayilerde olacak. Dergiye; Shopier ve Dergi Kapında ile internet üzerinden erişmek de mümkün.