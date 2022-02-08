Louis de Bernieres’nin Atatürk romanı yeniden...

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Büyüsü bozulan bir coğrafyada kendini yeniden var etmeye çalışan Türk ulusunun ve onun büyük önderi Mustafa Kemal’in sıra dışı öyküsünü anlatan İngiliz yazar Louis de Bernières’nin romanı ‘Kanatsız Kuşlar’ın yeni baskısı Altın Kitaplar logosuyla okurlarla buluştu.

Güneybatı Anadolu’nun küçük bir kasabasında, Müslüman ve Hıristiyan toplumu yüzyıllardır barış ve huzur içinde yaşamaktadır. Kasabada süregelen gizli karasevdalar, farklı inançlardaki iki din insanının bakış açıları, birbirine karışmış ve kaynaşmış iki toplumun ilginç karakterleri Anadolu’nun bu kıyısını dünyanın birçok yerinden ayırmaktadır. Ne var ki kısa bir süre sonra o büyü bozulur. Savaş korkunç yüzünü din ve milliyetçilik uğruna işlenen katliamlarla gösterir. Artık açlık ve düşmanlık ortalıkta kol gezmektedir. Ve bu küçük kasabanın dışında askeri dehası ve akıl almaz cesareti ile ülkenin kaderini hayalinde yaşattığı biçimde yeniden çizen bir Mustafa Kemal vardır.

Sinemaya da uyarlanan ‘Yüzbaşı Corelli’nin Mandolini’ romanıyla tanınan ve 1993’te 20 en iyi genç İngiliz romancı arasında gösterilen Louis de Bernières’nin ‘Kanatsız Kuşlar’ı destansı anlatımı ve derinden etkileyen temalarıyla dikkat çekiyor. The Miami Herald, ‘Kanatsız Kuşlar’la ilgili “Harika, soluk kesici, yürek yaralayıcı olduğu kadar, pırıl pırıl görkemli bir roman... Bernières aşk için ödenen korkunç bedeli, politika ve savaşı büyük bir ustalıkla inceliyor. Olağanüstü bir öykücü...” yorumunu yapmıştı.

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KANATSIZ KUŞLARLouis de BernièresÇeviren: Bahar Öcal DüzgörenAltın Kitaplar, 2022656 sayfa, 95 TL.