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Londra Filarmoni Orkestrası'ndan AKM'de "Haydar Haydar" yorumu

#AKM#Londra Filarmoni Orkestrası#Konser
Londra Filarmoni Orkestrasından AKMde Haydar Haydar yorumu

Dünyanın en iyi orkestralarından biri olan Londra Filarmoni Orkestrası, "Beyoğlu Kültür Festivali" kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Yoğun ilginin yaşandığı konserde topluluk, ilk eser olarak Ali Ekber Çiçek'in "Haydar Haydar" türküsünü yorumladı.

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 Londra Filarmoni Orkestrası, cuma günü açılışı yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Saat 20.00'da başlayan konseri şef Robin Ticciatti yönetti. Topluluk, ilk eser olarak Ali Ekber Çiçek'in "Haydar Haydar" türküsünü yorumladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşiyle birlikte 1,5 saat süren konseri izledi.

Konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu akşam Londra Filarmoni, ününe uygun bir performans gerçekleştirdi. Seyircilerimizle beraber hem Londra Filarmoni Orkestrası'nın etkili performansını hem de AKM'nin yüzde yüz sonuç veren akustiğini test etmiş olduk. Bu açıdan çok keyifli bir akşamdı. Beni en çok sevindiren konulardan biri de Londra Filarmoni Orkestrası dünya turnesinde biliyorsunuz şu anda. Üst düzey yöneticileri de buradaydı. Kendileri bir gece önce de geçen sene hizmete aldığımız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasında çaldılar. İki binayla ilgili hayranlıklarını dile getirdiler. Çok beğenmişler. Hem akustik, hem bina dizaynı, hem mimarisiyle. Biliyorsunuz dünyanın sayılı konser salonlarında çalıyor Londra Filarmoni. Dünyanın bugüne kadar çaldıkları en iyi konser salonu olduklarını söylediler. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah bundan sonra İstanbul ve Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız bu tarz etkinliklerle pandeminin etkisinin biraz daha azalmasıyla çok buluşacaklar. Özellikle ilkbahara doğru uluslararası marka etkinlikleri ülkemize, hem İstanbul'a hem Ankara'ya getirmeye devam edeceğiz" dedi.

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#AKM#Londra Filarmoni Orkestrası#Konser

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