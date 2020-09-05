Lisanslı dev depo çiftçiye kazandıracak

85 DÖNÜM ALANDA

Mutlular Gönen Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Genel Müdürü İpek Mutlu, açılışta yaptığı konuşmada “ Lisanslı depoculuk gelecekte tarım sektöründe küresel olarak büyük rol oynayacağından yatırımlarımızı bu alanda planladık. Gönen Organize Sanayi Bölgesinde 85 dönüm arazi üzerine lisanslı depo kuruluşuna karar verdik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz; 16 çelik silomuz 75 bin metreküp kapasitede olup, Ticaret Bakanlığı’nın mekanik, elektronik, idari ve otomasyon sisteminde yaptığı incelemeler sonucu 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle her türlü denetim yeterliliğinden geçerek işletme faaliyetine ilişkin Lisanslı Depoculuk Faaliyet Belgesini almaya hak kazanmıştır” dedi.

Mutlular Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mutlu 2019 yılında Türkiye genelinde üretilen çeltiğin yüzde 45’i Gönen’de işlenerek piyasaya sunulduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Bölgemiz tarımsal ürünlerinden çeltiğin daha iyi değerlendirilebilmesi için yatırımlar yaptık. Çeltik atıklarını ülke ekonomisine kazandırabilmek adına yaptığımız enerji tesisi ile ülkemizin enerji ihtiyacının binde birlik bölümünü karşılamaktayız. Lisanslı depolarımız hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi, piyasanın dengelenmesi, finansman sıkıntısı çeken küçük çiftçiler ile ürün sahiplerinin, bankalardan kredi ve finansman sağlamalarına imkan veren bir fırsat sunacaktır. Lisanslı Depolar tarımın barajlarından biri olarak Gönen’de yer alacaktır.”

LİSANSLI DEPOCULUK NEDİR?

Lisanslı depolar tarım ürünlerinin TSE standartları çerçevesinde hijyenik ve ekonomik koşullarda, bakanlık gözetiminde, sigortalı ve tarafsız bir ortamda saklandığı silolardır. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı çiftçiler ürünlerini, 5300 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerine depolamak üzere teslim ediyor. Çiftçiler lisanslı depolardaki ürünleri için ton başına aylık 10 TL kira ödüyor. Aylık 10 TL’lik kiranın 6 TL’sini ise devlet karşılıyor. Lisanslı depo sayesinde çiftçiler ürünlerini fiyatların düşük olduğu harman zamanında değil daha uzun vadede fiyatların yükseldiği zaman satabiliyor. Ayrıca çiftçi lisanslı depodaki ürününü teminat olarak gösterip kredi alabiliyor.