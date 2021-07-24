Leopold Levy Bodrum’da

Türkiye Cumhuriyeti’nin daveti ile 1936–1949 yılları arasında Türkiye’ye gelen, ülkemizin sanat ve sanat eğitimi sürecine hoca ve sanatçı olarak önemli katkılarda bulunan Fransız ressam ve akademisyen Leopold Levy’nin eserleri Türkiye’de ilk kez Bodrum’da sergilenmeye başlandı. Levy’nin 1920 ile 1966 yılları arasında yapmış olduğu 104 eserinden oluşan ‘Leopold Levy, O Bir Efsane’ sergisi, Bodrum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde Şevket Sabancı Kültür Merkezi’nde sanatseverler ile buluştu.



Yaklaşık yüz yıl öncesinden günümüze kadar gelen birbirinden değerli eserlerin yer aldığı serginin açılışına Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Sanat Kurulu Üyesi ve Sergi Küratörü Prof. Dr. Kıymet Giray ile Bodrum’da yaşayan ressam ve sanatseverler katıldı.

Prof. Dr. Kıymet Giray açılışta yaptığı konuşmada, Leopold Levy’nin hayatı ve eserlerine ilişkin bilgiler verdi.



‘EFSANE SANATÇI EFSANE ŞEHİRDE’

Bodrum’da üst düzeyde bir sanatçının sergisini sanatseverlerle buluşturmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ise “Birkaç gün öncesinde Bodrum genelinde 30’un üzerinde sanatçı, sanatseverlere atölyelerini açtı. Şimdi bugün yine güzel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Böyle efsane bir sanatçının sergisini ilk olarak efsane bir şehir olan Bodrum’da açmak gurur verici. Leopold Levy efsane bir sanatçıdır ama Bodrum da efsane şehirlerin arasına girmiş kültür ve sanat merkezidir. Bodrum sanatın başkentidir. Sanata ve sanatçıya her türlü desteği vermeye hazırız” dedi. ‘Leopold Levy, O Bir Efsane’ isimli resim sergisi, 10 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.