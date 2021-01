Lego hayranlarına yeni dergi

Öğrenmeye meraklı zihinleri destekleyen içeriklerle dolu LEGO STEM serisi, çocukları kendi LEGO modellerini tasarlamaya ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya teşvik ediyor. 36 sayfalık yayınların her bir sayfası hem eğlenceli hem de eğitici: STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) temalarıyla çocuklara ilham veriyor. Resmi LEGO tasarımcılarının seriye özel geliştirdikleri içeriklerle keşif, bilgi, eğlence ve yaratıcılığı birleştiriyor. Çocukların temel becerilerinin gelişimini destekliyor.

Doğan Egmont Yayıncılık’tan çıkan LEGO STEM serisinin her sayısında bir LEGO hediyesi de olacak! Çocuklar, kendi başlarına birleştirip oluşturabilecekleri LEGO parçalarını mevcut koleksiyonlarına dâhil edebilecek, işlenen konularla bağ kurarak STEM faaliyetlerine bir yenisini ekleyebilecekler.

Her seferinde farklı bir temaya odaklanan LEGO STEM, ilk sayısında “robotlar ve yapay zekâ” konusuna yer veriyor. Çocuklar hem yapay zekâ ve robotların günlük yaşamımızda nasıl yer ettiğini öğrenecek hem de teknolojik dostlarımızın LEGO dünyasındaki yansımalarını görecekler.

İlk sayının hediyesi de mini bir LEGO robot modeli! Ayrıca çeşitli robot yapım talimatları, cep telefonu tutucusu gibi fonksiyonel fikirler, heyecan verici teknoloji bulmacaları, zorlu deneyler ve yaratıcı zorluklar da ilk sayıda çocukları bekliyor.

Seri, ikinci sayısında “su altında yaşam” ana teması ve özel ahtapot LEGO hediyesiyle devam edecek.

LEGO Group ve Egmont Publishing ortaklığıyla yaratılan LEGO STEM serisi, 6-11 yaş arası tüm çocuklara hitap ediyor ve 2 ayda bir düzenli yayınlanacak.