Kütüphanelerin ‘En’leri

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28 Mart-3 Nisan arası 58’inci Kütüphane Haftası olarak kutlanacak. Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), kutlamalar kapsamında 2021’de kütüphanelerden en çok ödünç alınan kitapları tespit etti. Listede yer alan ilk 10 eser sırasıyla ‘Şeker Portakalı (Jose Mauro Vasconcelos)’, ‘Limon ile Zeytin (Salih Memecan)’, ‘Canavar Peşinde (Adam Blade)’, ‘Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin)’, ‘Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali)’, ‘Kuyucaklı Yusuf (Sabahattin Ali)’, ‘Pinokyo (Carlo Collodi)’, ‘Beyaz Diş (Jack London)’, ‘Saftirik Greg’in Günlüğü (Jeff Kinney)’ ve ‘Sherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle)’ oldu.

YERLİ YABANCI FARKI

‘En çok ödünç alınan ilk 10 yerli yazarların eserleri’ sırasıyla ‘Limon ile Zeytin (Salih Memecan)’, ‘Çalıkuşu (Reşat Nuri Güntekin)’, ‘Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali)’, ‘Kuyucaklı Yusuf (Sabahattin Ali)’, ‘Tutunamayanlar (Oğuz Atay)’, ‘Mai ve Siyah (Halid Ziya Uşaklıgil)’, ‘İçimizdeki Şeytan (Sabahattin Ali)’, ‘Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)’, ‘Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)’ ve ‘Eylül (Mehmed Rauf)’ oldu.

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‘En çok ödünç alınan ilk 10 yabancı yazarların eserleri’ ise sırasıyla ‘Şeker Portakalı (Jose Mauro Vasconcelos)’, ‘Canavar Peşinde (Adam Blade)’, ‘Pinokyo (Carlo Collodi)’, ‘Beyaz Diş (Jack London)’, ‘Saftirik Greg’in Günlüğü (Jeff Kinney)’, ‘Sherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle)’, ‘Hayvan Çiftliği (George Orwell)’, ‘Suç ve Ceza (Dostoyevski)’, ‘Sefiller (Victor Hugo)’ ve ‘Simyacı (Paulo Coelho)’ oldu.

EN BAŞARILI BATMAN

TKD, her yıl kütüphane haftalarında geleneksel olarak verdiği yılın ‘En Başarılı Kütüphane’ ödülünü de kütüphane kültürünün oluşmasına yaptığı katkılardan dolayı, Batman İl Halk Kütüphanesi’ne vermeyi kararlaştırdı.

11. KEZ MEYDANLARA

Hafta kapsamında 2012 yılında başlatılan ve geleneksel hale getirilen şehirlerin meydanlarındaki kitap okuma etkinliği de bu yıl 11’inci kez hayata geçirilecek.

‘81 İlde Kitap Okuyoruz’ etkinliği pandemi koşulları nedeniyle ancak valiliklerce izin verilen illerde ‘Okursak Dünya Güzelleşir’ sloganıyla 30 Mart Çarşamba günü 12.30-13.00 saatleri arasında yapılacak.

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SAVAŞTA BOMBALANDI

Hürriyet’e konuşan TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, bu yıl Kütüphaneler Haftası açılışını Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) Başkanı Barbara Lison ile yapacaklarını belirterek şunları aktardı: “Savaşlar sadece insanları öldürmüyor. Ekolojik yaşamı yok etmesinin yanı sıra kütüphanelere de zarar veriyor. Nitekim Rusya’nın hava saldırısıyla Çernihiv’in Şehir Kütüphanesi bombalandı. Diğer taraftan kütüphanelerin kriz zamanlarında yüklenmesi gereken görevlere en güzel örneğini Ukrayna Lviv’deki Ivanchuk kütüphanesi verdi. Lvivli gönüllülerin kütüphanede Ukrayna ordusu için kamuflaj hazırlamalarına olanak sağladılar.”