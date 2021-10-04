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Küslük bitti

#Nuri Bilge Ceylan#Ercan Kesal#Bir Zamanlar Anadolu
Küslük bitti

Türk sinemasının önde gelen isimleri Nuri Bilge Ceylan ve Ercan Kesal’ın ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filminden sonra başlayan küslükleri Taşkent’te sona erdi.

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28 Eylül-3 Ekim arasında düzenlenen 8. Taşkent Uluslararası Film Festivali’nin Türkiye özel bölümünde, Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Ahlat Ağacı’ ve Ercan Kesal’ın ‘Nasipse Adayız’ filmlerinin de aralarında bulunduğu 11 film gösterildi. Festival için Taşkent’e davet edilen ekibin içinde bulunan Nuri Bilge Ceylan ve Ercan Kesal’ın aralarındaki buzlar festival sırasında eridi ve uzun yıllara dayanan küskünlükleri burada sona erdi.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Ercan Kesal, Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan 2008 yapımı ‘Üç Maymun’ filminin senaryosuna beraber imza atmışlardı. Film, 61. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışmış ve Nuri Bilge Ceylan’a En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandırmıştı. Üçlü daha sonra Ercan Kesal’ın Anadolu’da hekimlik yaptığı sıralarda tanık olduğu olaylardan yola çıkarak yazdığı bir hikâyesinden senaryolaştırdıkları “Bir Zamanlar Anadolu’da” filminde birlikte çalıştı. 2011 yapımı film usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’a bu kez 64. Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü kazandırmıştı. Bu filmden sonra Nuri Bilge Ceylan ve Ercan Kesal’ın bilinmeyen bir nedenle araları açılmış ve bir daha ortak bir çalışmaya imza atmadıkları gibi yan yana gelmemeye de özen göstermişlerdi.

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#Nuri Bilge Ceylan#Ercan Kesal#Bir Zamanlar Anadolu