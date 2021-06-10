Kuşaktaşım Kemal Özer

Kemal Özer

1950 Kuşağı’nın ilk yayıncısı Kemal Özer’dir.

1956’da a dergisi’nin imtiyaz hakkı onun üzerineydi. Özer Özler adını değiştirdi, Kemal Özer adını aldı. Dergiye ilk yazımı, toplandığımız Yenikapı’daki Kemal Bey’in Kahvesi’nde ona vermiştim.

Dergi yönetmenin ve yayımlamanın zorluğunu, dergi çıkaran biri olarak ben de bilirim.

Kemal’in yönettiği, hazırladığı a dergisi’ndeki birçok yazı, edebiyat tarihinde düzeyli tartışmaları başlatmıştır. Kemal öyle bir yayın politikası oturtmuştu ki, bir kuşağın sesini yükseltirken, duyulmasını sağlarken geçmişteki kuşağın da sesini kısmak için gizli, satır arası girişimlerde bulunmazdı.

Dergi yöneticiliği yaparken zaman zaman kişisel beğeninizi aşan, farklı olan yazılara da yer verirsiniz.

Kemal yalnız kendi kurduğu dergileri değil, uzun yıllar belli bir okur kitlesinin ortak bileşkesini bulan Varlık gibi bir dergiyi de, 1983-1990 yılları arasında yönetti. Yorum Yayınları’nı da kurdu, dergi ve kitap yayıncılığında adı anılır oldu. Yazıları toplar, dergiyi çıkarırdı.

1972’de yeniden ikinci a dergisi’ni yayımlamaya başladı.

Kemal Özer (1935-2009), Beyazıt’taki Beyaz Saray’ın altında bir kitapçı dükkânı açtı. Hepimizin bir buluşma noktasıydı burası.

1965-1967 yılları arasında Şiir Sanatı dergisini yayımladı. Şiir Sanatı dergisi koleksiyonunu incelerseniz, o dönemde öne çıkan şairler hakkında nitelikli yazılar bulabilirsiniz. Şiir Sanatı bugün yayımlanan şiir dergilerinin başlatıcılarından biridir. Şiirleriyle birçok ödül aldı.

Edebiyatçılar üzerine yapılan tezleri okunur kılmak için ne yapmalı?

Bazı tezleri internette okuyabiliyoruz, birçoğuna ise ulaşamıyoruz. Teknolojinin bu alanda da uygulanmasını bekliyorum.*

Yazılarımızın bir amacı da Türk edebiyatında yer alan yazarların, şairlerin yeniden okunmasını sağlamaktır.

Kemal Özer’in son kitabı için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen toplantıda, kitap üzerine konuşmuştum.

Umarım yazım, iyi bir şairin yeniden okunmasını sağlar.