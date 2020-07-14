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Kitap Sanat
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kumkapı Balıkçıları’na 20 bin 500 lira

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Kumkapı Balıkçıları’na 20 bin 500 lira
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İstanbul Müzayede tarafından 46 eserin satışa sunulduğu online müzayedede en yüksek fiyata satılan eser, Ara Güler'in 1950 yılında çektiği ‘Sabahın İlk Işıklarında Kumkapı Balıkçıları Limana Dönüyor’ fotoğrafı oldu.

Fotoğraf, 14 bin 500 liralık en yüksek peyi veren alıcıya komisyon ve vergisiyle birlikte 20 bin 532 liraya maloldu. Müzayedede Ara Güler'in kabartma ve ıslak imzasını taşıyan, yüzde 100 pamuk tabanlı, doğal lifli asit içermeyen HFA müze sınıfı, baskı ömrü 100-300 yıl arası özel kağıda basılı 46 fotoğrafı satışa sunuldu. Sanatçı'nın 1988 yılında çektiği ‘Ağrı Dağı’ ise seçkinin tek renkli fotoğrafı olarak 6 bin 500 liraya alıcı buldu.

Açık artırmada 1956 tarihli ‘Sirkeci'de Bir Kış Gününde Atlı Araba ve Tramvay’ ve 1956 yılına ait ‘Akşamüstü Kandilli'den Kalkan Bir Boğaziçi Vapuru’ çalışmaları da 11 bin 500 liraya satıldı.

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