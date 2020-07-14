Kumkapı Balıkçıları’na 20 bin 500 lira

Fotoğraf, 14 bin 500 liralık en yüksek peyi veren alıcıya komisyon ve vergisiyle birlikte 20 bin 532 liraya maloldu. Müzayedede Ara Güler'in kabartma ve ıslak imzasını taşıyan, yüzde 100 pamuk tabanlı, doğal lifli asit içermeyen HFA müze sınıfı, baskı ömrü 100-300 yıl arası özel kağıda basılı 46 fotoğrafı satışa sunuldu. Sanatçı'nın 1988 yılında çektiği ‘Ağrı Dağı’ ise seçkinin tek renkli fotoğrafı olarak 6 bin 500 liraya alıcı buldu.

Açık artırmada 1956 tarihli ‘Sirkeci'de Bir Kış Gününde Atlı Araba ve Tramvay’ ve 1956 yılına ait ‘Akşamüstü Kandilli'den Kalkan Bir Boğaziçi Vapuru’ çalışmaları da 11 bin 500 liraya satıldı.