‘Kültür Hattı’nı geliştirmek için

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları’nın yürüttüğü ‘Kültür Hattı’, ülke genelinde kültür-sanat alanında çalışanlar için tasarlanmış bir eğitim ve işbirliği projesi. Eğitim programlarına son başvuru tarihi 30 Ağustos. İKSV’nin UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi bağlamında Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) ortaklığında hayata geçirdiği proje kapsamında, Ekim-Kasım-Aralık aylarında bir dizi çevrimiçi eğitim programı gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinden başvurulara açık olan program, farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine odaklanıyor. Eğitim programları, kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını ve farklı şehirlerden uzmanlar arasında etkin bir iletişim ağının geliştirilmesini hedefliyor. www.kulturhatti.org