Kültür Bakanlığı’ndan rekor destek: 71 belgesele 5.6 milyon TL

Nitelikli yapımların ortaya çıkması ve sektörün gelişmesinde önemli rol oynayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri, Bakanlık temsilcisi, meslek birliklerinin temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 8 kişilik Sinema Destekleme Kurulu’nun değerlendirmesi sonucunda belirlendi. Toplam 476 belgesel film yapım projesi başvurusunu değerlendiren kurulun bu yıl sağladığı 5 milyon 619 bin lira tutarındaki destek, bugüne kadar verilen en yüksek belgesel film yapım desteği oldu. Bakanlık tarafından 2020 yılı içinde sinema sektörüne sağlanan toplam destek tutarı ise 32 milyon 178 bin TL’ye ulaştı.

EN YÜKSEK 120 BİN TL

Kurul’un verdiği en yüksek destek rakamı ise 120 bin TL oldu. Bu desteği de Ertuğrul Karslıoğlu’nun “Evlerinin Önü” ve Can Acun’un “Türkiye’nin Yükselen Gücü: SİHA’lar” projeleri aldı. Evlerinin Önü, Anadolu coğrafyasının önemli bir kültür değeri olan Muğla Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Hekate Kutsal Alanı ile o dönemin yaşamını günümüze aktarıyor. SETA Dış Politika Araştırmacısı olan Can Acun ise belgeselinde savunma sanayinin önemli bir gücü olan Silahlı İnsansız Hava Aracı’nı (SİHA) masaya yatırıyor. Can Acun

Ertuğrul Karslıoğlu

Belgesel film alanının başarılı ve tecrübeli ismi yönetmen ve yazar İsmet Arasan’ın “Balkanların Türkçe Hafızası” adlı belgeseli destek alan diğer bir proje oldu. Belgesel sinemasının önemli ismi Hasan Özgen’in “Anne Türkler Geliyor” adlı projesi de desteğe hak kazandı.

40 YIL SONRA...

Türk belgeselciliğinin önemli isimlerinden biri olan ve 2004 yılında hayatını kaybeden yönetmen Süha Arın’ın 1979 yapımı “Tahtacı Fatma” belgeseline yıllar sonra ışık tutacak olan Sezer Ağgez’in yönetmenliğini yapacağı “Fatma’dan Sonra 40 Yıl” adlı belgesel ise desteklenecek diğer proje oldu. Geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden bilim ve kültür insanı, Türk kültür hayatının önemli isimlerinden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un yaşamını anlatan “Haluk Dursun-Kültürü Savunan Adam” adlı belgesel de destek alan projeler arasında.