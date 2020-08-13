KüçükÇiftlik Park'ta tiyatro akşamları başlıyor!
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu bu akşam Haldun Dormen’in başrolünde olduğu ‘Kibarlık Budalası’ ile başlıyor. Etkinlikler 15 Ekim'e dek sürecek.
KüçükÇiftlik Park’ta kurulan ve seyirciyi açık havada oyunlarla buluşturacak olan ‘KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’ bu akşam Haldun Dormen’in başrolünde olduğu, Kedi Sahne Sanatları yapımı ‘Kibarlık Budalası’ ile başlıyor. 15 Ekim perşembe akşamına kadar sürecek URU organizasyonuyla yapılan gösterimlerde COVID-19 tedbirlerine uygun bir oturma düzeni olacak. Mey Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Semaver Kumpanya, Baba Sahne, Dostlar Tiyatrosu, İstanbul Halk Tiyatrosu, DOT, Duru Tiyatro, Oyun Atölyesi, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu, İstanbul Halk Tiyatrosu, KomediaTürk İstanbul, Nisan Ceren Göçen ve Craft Tiyatro’nun oyunları yıldızlar altında sahne alacak.
Kral Lear, Oyun Atölyesi
COVID-19 tedbirleri kapsamında yalnızca online biletleme sistemi kullanılıyor ve kapıda bilet satışı yapılmıyor. Misafirlerin alana girişleri ateş ölçümü yapıldıktan sonra sağlanıyor. Ortak kullanım alanlarında birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan KüçükÇiftlik Park’ta, etkinlik alanında maske takma zorunluluğu bulunurken, maskesi olmayan seyircilere maske temin ediliyor. Her etkinlik öncesinde tüm alan dezenfeksiyonunun sağlandığı KüçükÇiftlik Park’ta, misafirlerinin içleri rahat bir şekilde sosyalleşmeleri amacıyla hijyen kuralları en üst düzeyde uygulanıyor. Kapı açılış saatinin 19.30 olduğu program kapsamında oyunların başlama saati ise 21.00.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Program
13 Ağustos Perşembe: Kibarlık Budalası – Kedi Sahne Sanatları
14 Ağustos Cuma: Cimri – Semaver Kumpanya
20 Ağustos Perşembe: Bir Baba Hamlet – Baba Sahne
21 Ağustos Cuma: Bir Baba Hamlet – Baba Sahne
22 Ağustos Cumartesi: Basit Bir Ev Kazası – Baba Sahne
27 Ağustos Perşembe: Yaşamaya Dair – Dostlar Tiyatrosu
28 Ağustos Cuma: Alevli Günler – İstanbul Halk Tiyatrosu
29 Ağustos Cumartesi: Alevli Günler – İstanbul Halk Tiyatrosu
3 Eylül Perşembe: Sesin Resmi – DOT
10 Eylül Perşembe: İki Bekar – Duru Tiyatro
17 Eylül Perşembe: Kral Lear – Oyun Atölyesi
18 Eylül Cuma: Kral Lear – Oyun Atölyesi
24 Eylül Perşembe: Süt Kardeşler – Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu
25 Eylül Cuma: Üçü Bir Arada – İstanbul Halk Tiyatrosu
26 Eylül Cumartesi: Travis Pine/Halktan Biri – KomediaTürk İstanbul
29 Eylül Salı: Evlat – Nisan Ceren Göçen
30 Eylül Çarşamba: Kızlar ve Oğlanlar – Craft Tiyatro
2 Ekim Cuma: Otelde Cinayet – Duru Tiyatro (Prömiyer)
15 Ekim Perşembe: Bir Zamanlar Gazinoda – Arena Oyuncuları
3 Eylül Perşembe: Sesin Resmi – DOT
10 Eylül Perşembe: İki Bekar – Duru Tiyatro
17 Eylül Perşembe: Kral Lear – Oyun Atölyesi
18 Eylül Cuma: Kral Lear – Oyun Atölyesi
24 Eylül Perşembe: Süt Kardeşler – Uygur Tiyatrosu
25 Eylül Cuma: Üçü Bir Arada – İstanbul Halk Tiyatrosu
26 Eylül Cumartesi: Travis Pine/Halktan Biri – KomediaTürk İstanbul
29 Eylül Salı: Evlat – Nisan Ceren Göçen
30 Eylül Çarşamba: Kızlar ve Oğlanlar – Craft Tiyatro
1 Ekim Perşembe: Bir Garip Orhan Veli – Reha Özcan Kumanyası
2 Ekim Cuma: Otelde Cinayet – Duru Tiyatro (Prömiyer)
8 Ekim Perşembe: Fanatik – Siyah Beyaz ve Renkli Tiyatro
15 Ekim Perşembe: Bir Zamanlar Gazinoda – Arena Oyuncuları
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle