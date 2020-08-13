KüçükÇiftlik Park'ta tiyatro akşamları başlıyor!

KüçükÇiftlik Park’ta kurulan ve seyirciyi açık havada oyunlarla buluşturacak olan ‘KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’ bu akşam Haldun Dormen’in başrolünde olduğu, Kedi Sahne Sanatları yapımı ‘Kibarlık Budalası’ ile başlıyor. 15 Ekim perşembe akşamına kadar sürecek URU organizasyonuyla yapılan gösterimlerde COVID-19 tedbirlerine uygun bir oturma düzeni olacak. Mey Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Semaver Kumpanya, Baba Sahne, Dostlar Tiyatrosu, İstanbul Halk Tiyatrosu, DOT, Duru Tiyatro, Oyun Atölyesi, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu, İstanbul Halk Tiyatrosu, KomediaTürk İstanbul, Nisan Ceren Göçen ve Craft Tiyatro’nun oyunları yıldızlar altında sahne alacak.



Kral Lear, Oyun Atölyesi

COVID-19 tedbirleri kapsamında yalnızca online biletleme sistemi kullanılıyor ve kapıda bilet satışı yapılmıyor. Misafirlerin alana girişleri ateş ölçümü yapıldıktan sonra sağlanıyor. Ortak kullanım alanlarında birçok noktaya dezenfektan üniteleri kurulan KüçükÇiftlik Park’ta, etkinlik alanında maske takma zorunluluğu bulunurken, maskesi olmayan seyircilere maske temin ediliyor. Her etkinlik öncesinde tüm alan dezenfeksiyonunun sağlandığı KüçükÇiftlik Park’ta, misafirlerinin içleri rahat bir şekilde sosyalleşmeleri amacıyla hijyen kuralları en üst düzeyde uygulanıyor. Kapı açılış saatinin 19.30 olduğu program kapsamında oyunların başlama saati ise 21.00.



KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Program

13 Ağustos Perşembe: Kibarlık Budalası – Kedi Sahne Sanatları

14 Ağustos Cuma: Cimri – Semaver Kumpanya

20 Ağustos Perşembe: Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

21 Ağustos Cuma: Bir Baba Hamlet – Baba Sahne

22 Ağustos Cumartesi: Basit Bir Ev Kazası – Baba Sahne

27 Ağustos Perşembe: Yaşamaya Dair – Dostlar Tiyatrosu

28 Ağustos Cuma: Alevli Günler – İstanbul Halk Tiyatrosu

29 Ağustos Cumartesi: Alevli Günler – İstanbul Halk Tiyatrosu

3 Eylül Perşembe: Sesin Resmi – DOT

10 Eylül Perşembe: İki Bekar – Duru Tiyatro

17 Eylül Perşembe: Kral Lear – Oyun Atölyesi

18 Eylül Cuma: Kral Lear – Oyun Atölyesi

24 Eylül Perşembe: Süt Kardeşler – Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu

25 Eylül Cuma: Üçü Bir Arada – İstanbul Halk Tiyatrosu

26 Eylül Cumartesi: Travis Pine/Halktan Biri – KomediaTürk İstanbul

29 Eylül Salı: Evlat – Nisan Ceren Göçen

30 Eylül Çarşamba: Kızlar ve Oğlanlar – Craft Tiyatro

2 Ekim Cuma: Otelde Cinayet – Duru Tiyatro (Prömiyer)

15 Ekim Perşembe: Bir Zamanlar Gazinoda – Arena Oyuncuları

3 Eylül Perşembe: Sesin Resmi – DOT

10 Eylül Perşembe: İki Bekar – Duru Tiyatro

17 Eylül Perşembe: Kral Lear – Oyun Atölyesi

18 Eylül Cuma: Kral Lear – Oyun Atölyesi

24 Eylül Perşembe: Süt Kardeşler – Uygur Tiyatrosu

25 Eylül Cuma: Üçü Bir Arada – İstanbul Halk Tiyatrosu

26 Eylül Cumartesi: Travis Pine/Halktan Biri – KomediaTürk İstanbul

29 Eylül Salı: Evlat – Nisan Ceren Göçen

30 Eylül Çarşamba: Kızlar ve Oğlanlar – Craft Tiyatro

1 Ekim Perşembe: Bir Garip Orhan Veli – Reha Özcan Kumanyası

2 Ekim Cuma: Otelde Cinayet – Duru Tiyatro (Prömiyer)

8 Ekim Perşembe: Fanatik – Siyah Beyaz ve Renkli Tiyatro

15 Ekim Perşembe: Bir Zamanlar Gazinoda – Arena Oyuncuları