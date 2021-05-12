Küçük Kara Balık artık Lazca

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) ‘Tehlike Altındaki Diller Atlası’na göre, Türkiye’de 15 dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu 15 dilin içerisinde Doğu Karadeniz’de konuşulan Lazca, Hemşince ve Romeika da bulunuyor.

Doğu Karadeniz’de yaşayan yerleşik halkları tanımayı ve tanıtmayı, kültürel birikimlerini kayda geçirmeyi ve gelecek nesillere taşımayı hedefleyen Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği, 17 yıldır Lazcayı yaşatmak için çalışıyor. Derneğin çevirmen üyesi İrfan Çağatay, 2011 yılında Küçük Prens kitabını Lazcaya çevirmişti, şimdi ise Sevinç Akçiçek ile birlikte Küçük Kara Balık’ın Lazca konuşmasına öncülük etti. Lazca adı ‘Uça Çxomina’ olan çeviri, hem baskıya girdi hem animasyonlarla süslenerek e-kitap ve sesli kitap formatında yayınladı.

‘BİZİM HALLERİMİZE BENZİYOR’

Küçük Prens kitabının Lazca çevirisinin aldığı olumlu geri dönüşlerden cesaret alarak Küçük Kara Balık kitabını da Lazcaya çevirmeye karar veren Çağatay, “Küçük Kara Balık ısrarcıdır, heveslidir, kararlıdır, örnektir. Hepimiz için umut kaynağı bir karakterdir. Behrengi’nin hikâyesi de zordur, ama kalıcıdır. Lazca için çalışan bizlerin hallerine de benzemiyor mu Küçük Kara Balık hikâyesi? Ne olursa olsun çalışmalarına devam eden, akıntıya kürek çeken hallerimize… Çok güzel geri dönüşler aldık. Çalışmamız çok beğenildi. Hem baskısı hem seslendirilmesi çok ilgi gördü. Anadolu’nun başka dillerine de çevirip benzer şekilde yayınlayabileceğimizi düşünüyorum” diyor.

Akçiçek ise “Küçük Kara Balık nehrin sonunu merak edip yola çıktı, denize kavuştu. Benim anadilim de üzerinden binlerce yıldır akan nehrin yüzüne çıkıp denize kavuşsun” dedi.