Kremeta Baltica CRR’de

Kremeta Baltica, 12 Mart Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey’de seyirci karşısına çıkıyor. 20 yıl önce kurulan grup, ilk yıllarından beri çeşitli solist ve şeflerle çalıştı. Kremerata Baltica’nın özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği büyük etkinlikler arasında 2013 yılında Rusya’da insan haklarına dikkat çekmek için Berlin’s Philharmonie’nin verdiği ‘To Russia with Love’ konseri ve Gidon Kremer’in otobiyografisinin anlatıldığı ‘All About Gidon’ yer alıyor.

Kremerata’nın son projesi ise Suriyeli sanatçı Nizar Ali Badr ile yaptığı ‘Pictures from the East’ adlı Orta Doğu’daki sorunlara ve mülteci meselesine değinen proje. Biletler 80-50-30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’te satışa sunuldu.