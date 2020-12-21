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HaberlerKorsan kitaba karşı farkındalık kampanyası #SENBUDEĞİLSİN
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Haber Giriş: 21.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Korsan kitaba karşı farkındalık kampanyası #SENBUDEĞİLSİN

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Korsan kitaba karşı farkındalık kampanyası #SENBUDEĞİLSİN
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Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği YAYBİR korsan kitaba karşı uzun zamandır devam ettirdiği mücadeleye, başlattığı yeni bir kampanya ile devam ediyor.

#senbudeğilsin etiketiyle sosyal medyadan da okurlara ulaşmayı hedefleyen bu kampanyanın sloganı; “Korsan kitap alma, suça ortak olma”.

YAYBİR Başkanı Mustafa Aksoy konu hakkında yaptığı açıklamada: “YAYBİR olarak korsan kitaba karşı uzun zamandır devam ettirdiğimiz mücadeleye okurlardan ve sektörde yer alan herkesten destek bekliyoruz. Bu mücadelenin sadece güvenlik politikalarıyla hedefine ulaşacağını düşünmediğimiz için okurlarımızı, bu üretim sürecinde yer alan herkesi; yazarı, çizeri, çevirmeni, editörü, grafikeri, kitap dağıtım firmalarını, kitapçıları, kağıtçıları ve matbaacıları da katmak istiyoruz. Sektörümüzün geleceğini, yazılı ve görsel kültürümüzü hedef alan bu kronik sorunu hep birlikte çözeceğimize inanıyoruz” dedi.

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