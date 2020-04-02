Koronavirüs salgını dijital sanatın popülerliğini yükseltecek

Çağdaş sanatla yakından ilgili bir mimarsınız. Bir mimar olarak dijital sanata ilginiz nasıl başladı?

Ben her zaman farklı yaratıcı alanlara ilgi duydum. Dijital sanat benim için geleceğe bakış, geleceği anlayış biçimi. Mimari bakış açımın da çağdaş sanatla birlikte en güncel birlikteliği.

Münih merkezli Unpainted fuarının kurucularındansınız. Bir fuar yapma fikri nasıl ortaya çıktı?

Fuarı yapmaya karar verdiğimiz 2014 yılında Münih çağdaş sanat anlamında Berlin ve Köln’den oldukça gerideydi. Dijital sanat kendi içinde hâlâ niş, hâlâ keşfedilmemiş... Günümüz sanatının dışavurumu ve ifadesi olarak dijital sanatı seçtik ve izleyicilerle paylaşmaya karar verdik. Genel anlamda dijitalleşmenin farklı alanlardaki anlamlarına odaklandık. İlk düzenlediğimiz sergiden sonra 2016’da fuar yapısıyla devam ettik.

Unpainted, fuar dışında farklı etkinlikler de yapıyor, dijital sanatı farklı platformlarda görünür kılıyorsunuz, bahsedebilir misiniz?

Unpainted fuardan daha fazlası, dijital sanatın bir araya geldiği bir platform. Bizim için önemli olan, sanatı çok daha fazla izleyiciye ulaştırmak. Sanatın farklı alanlarında ve platformlarında olabilir. 2017’de Venedik Bienali’nin paralel etkinliklerine katılmıştık, 2018 yılında Faust Festivali için iki sanatçımızla birlikte düzenlediğimiz sergi, özellikle Faust’u konu olarak ele almıştı. Geçen yıl online platformumuzu paylaşıma açtık. Sanatseverler online olarak istedikleri sanatçının yapıtını satın alabiliyorlar. Çok kısa süre önce Dubai’de dijital sanatın örneklerinden bir karma sergi yaptık.

Fuara ilgiyi izleyici açısından bakarsak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çağdaş sanatın güncel konusu dijital sanata özel bir ilgi var. Bizim misyonumuz dijital sanatı göstermek, izleyiciyi bilgilendirmek ve farklı tüm platformlarda gösterebilmek.

Dijital sanatın çağdaş sanatın geleceğinde nasıl yer alacağını öngörüyorsunuz?

Data tüm dünyayı yuttu. Aynı şekilde sanat dünyasını da kuşatacak, hatta yutacak. Dijital sanata olan ilgi inanılmaz şekilde çoğalıyor. Kesinlikle çağdaş sanatın önemli bir parçası haline geldi ve aynı zamanda tüm sanat disiplinlerinden çok daha güncel. Günümüzün yaşam tarzı haline dönüştü.

Sürekli yenilenen teknolojiye karşılık güncelliğini nasıl korur?

Güvenilir günümüz teknolojisinden çok daha hızlı kendisini yeniliyor, daha güncel. Düşünebiliyor musunuz ki, 1960’ların yazıcısı hâlâ güncel. Biz dikkatli bir şekilde tüm teknolojik güncellemeleri koleksiyonerlerimizle paylaşıyoruz ve bilgilendiriyoruz.



Müzelerin dijital sanata ilgisi nasıl?

İlgileri istikrarlı bir şekilde gelişiyor. MoMA’nın uzun yıllardır dijital sanat departmanı var. Birçok yeni dijital müze ve enstitü açılıyor. E.G House of Electronic Arts Basel, Dijital Art Museum Odalba Tokyo gibi...

Bu kadar ilgi görmesinin sebebi interaktif olması ve sosyal medyada daha hızlı paylaşılabilmesi mi?

İnteraktiflik çok yaygın bir sebep değil ilgi görmesinde, hatta rahatsız edici bile olabilir. İşin koleksiyon kısmına geldiğinizde satış sözleşmesinde yer alan özel istekler daha çok sınırlı sayıda paylaşım/edisyon ya da tek edisyon olması doğrultusunda. Biz dijital sanat konusunda bir blok zinciri oluşturduk ve verdiğimiz sertifikalarda eserleri numaralandırdık.

Akıllı telefonlar, animasyonlar ve birçok dijital teknolojik içerikten dijital sanatı nasıl ayırabiliriz? Sanatla arasındaki çizgi nerede başlar?

Maalesef bu çizgi muğlak ve sınır çizilemiyor. Bizim bakış açımızda beklentimiz daha derin bir bilgi ve anlam. Dijital sanatın altyapısında sadece görsellik değil, çağdaş sanatın da içeriğindeki gibi bir anlatıma sahip olması gerekiyor.

Klasik sanatın estetik kaygısından uzak olan dijital sanatı nasıl izlemek gerekir, hangi platformları önerirsiniz?

Bizim platformu başlangıç için önerebilirim. Bazı galeriler özellikle dijital sanatta uzmanlaşıyorlar. Almanya’daki E.G. Dam Galerie ya da Steve Turner’ın Los Angeles’taki galerisini takip edebilirsiniz. Bunun yanında daha önce bahsettiğim müzeleri de izleme listesine alabilirsiniz.

Meraklı bir koleksiyonere alım aşamasında hangi önerileriniz olur? Alım kriterleri ne olmalı?

Bazı dijital sanat eserleri ve sanatçıları oldukça bilinir ve güvenilir, bazıları ise bilindik olmalarına rağmen spekülatif olabilir. Bir kısmı platformlardan satın alınıp indirilebilir durumda. Bazıları üçboyutlu ancak hâlâ dijital özelliği taşıyabilir. İlginç olan trend ise augmented sanal gerçeklik çalışmalarıdır. Biraz bu alanda ev ödevinizi yapmanız, dijital sanata yer veren galeriler ve platformlarla yakın temasta olup bilgilenmeniz gerekir.

Koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz evlerdeyiz. Müzeler, galeriler, birçok sanat platformu online modele geçti. Uzaktan erişim dijital sanatı daha popüler hale getirebilir mi?

Online sunumlar ve satışlar son dönemde oldukça marjinal bir şekilde yer alıyor. Evlere kapandığımız bu zorlu süreçte hepimiz teknolojiyle ilişkimizi maksimum seviyeye çıkardık. Kuşkusuz bu durum dijital sanatın popülerliğini yükseltecektir.

Takip etmeyi sevdiğiniz, koleksiyonunuzda yer alan sanatçılar kimler?

Aktif bir çağdaş sanat koleksiyoneri olarak dijital sanatçılardan Jakub Nepras, Rafael Rozendaal, Holger Lippmann’ın çalışmaları koleksiyonumda yer alıyor.