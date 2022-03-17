Kitaplıkta rafları karıştırırken

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Kitaplığımın rafları önünde dolaşırken bugünü çağrıştıran kitaplara rastlıyorum.

Birini anımsatayım: ‘Kiev’deki Adam’, Bernard Malamud, Altın Kitaplar.

Ön iç kapakta bir yazı: Bu dizi Doğan Hızlan başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmaktadır.

Dilimize çevirenler: Nihal Yeğinobalı, Azize Bergin.

Yayın tarihi: 1971

Bu çeviri üç anmayı belleğime çağırıyor, üçü de ayrıldı aramızdan:

Altın Kitaplar Yayınevi’nin sahiplerinden Dr. Turhan Bozkurt.

Nihal Yeğinobalı (1927-2020), çevirilerinin yanında roman da yazdı; anılarını ‘Cumhuriyet Çocuğu’nda kaleme getirdi.

Azize Bergin (1931-2016) birçok kitap çevirdi, anılarını topladığı kitap ‘Babıâli’de Topuk Tıkırtıları’.

‘Kiev’deki Adam’ın orijinal adı ‘The Fixer’dı.

Önsözü ben yazmışım: ‘Bernard Malamud ve Kiev’deki Adam’

Çağdaş Amerikan edebiyatının ünlü yazarlarından Bernard Malamud, 1914 yılında Brooklyn’de doğdu.

Eserlerinde Dostoyevski, Çehov, Joyce etkisi sezildi. 1986’da aramızdan ayrıldı.

‘Kiev’deki Adam’, Çarlık Rusya’sının zulmünü gözler önüne sererken, ırk ayrılığı gütmenin de insancıllıktan ne kadar uzak bir davranış olduğunu göstermektedir.

Malamud, ‘Kiev’deki Adam’da insanlığa saygının destanını yazdı. Bu yüzdendir ki kimi eleştirmenler bu kitap için “Bir destan, azizlerin tarihi” deyimlerini kullanmışlardır.

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EDEBİYAT BİR MODA MIDIR?

İnternette aşk romanları sıralamasında eski romantik aşk romanlarından bir tekinin bile adı geçmiyor.

Büyük tiraj yapan romanlar unutulmuş.

Köşede duran bir kitap Barbara Cartland’ın. Altın Kitaplar’ın en çok satan kitaplarından biriydi.

Yayıncılığın şöyle bir politikası da vardır: Çok satan kitapları çıkaracaksınız ki az satanları yayımlayabilesiniz. Altın Kitaplar’da Barbara Cartland sayesinde kaç tane iyi kitap çıkardık hatırlamıyorum.

Harold Robbins de en çok satanlar listesindeydi.

Arthur Hailey de bu listede yer alıyordu.

Bu romanlarda cinsellik çağrışımlarının yanı sıra günün sorunları da yansıtılırdı. Sözgelimi enerji sıkıntısı, zamanlarında bu romana yansımıştı.

Kerime Nadir’in birçok kitabı sinemaya aktarıldı.

Peride Celal’in ilk romanları da tefrikaların artırıcı gücüydü.

Mebrure Sami Alevok gene bu tür romanların içinde anılmalı.

Muazzez Tahsin’in de okuru çoktu.

Esat Mahmut Karakurt’un kitaplarını bulmak mümkün mü?

Suzan Sözen de bu kategoride yer alıyordu.

Sevgili Selim İleri, bu romancıları yeniden okutma çabasına girişti, tümünün romanlarını bastı, ne yazık ki okur bulamadı.

Beyaz Dizi de çeviri aşk romanlarının yayımladığı bir diziydi.

Edebiyatın bir moda yanı var; belki de unutulanlar listesine arada bir göz gezdirmek gerekiyor.



