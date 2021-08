Kitaplığınızda sonbahar kitaplarına yer açın!

ROMANIN YERLİ USTALARI



Zamir/Hakan Günday/Doğan Kitap: Hakan Günday tutkunlarının haklı sabırsızlığı mutlu sonla nihayetleniyor. Doğar doğmaz mülteci kampına bırakılan Zamir’le baş başayız. Savaşı önlemek için kurulan bir teşkilatın adamı olan Zamir; kendi trajedisiyle dünyanın trajedisini omuzluyor.



Sus Barbatus 3/Faruk Duman/YKY: Yazarın ses getiren üçlemesi tamamlanıyor. Gerçeküstü bir dille siyasal ve toplumsal gerçekleri kaleme aldığı romanın üçüncü cildinde final 12 Eylül darbesiyle geliyor.



Bir Başka Düğün Gecesi/Erendiz Atasü/Can: Farklı toplumsal kesimlerden iki ailenin, adli bir olayın çevresinde gelişen ilişkilerini okuyacağız.



Hurra Aşağılara, Yokuş Aşağılara!/Süreyyya Evren/Can: Süreyyya Evren’den alegorik bir roman; “bir üçgenin dibindeki bir dikdörtgen prizmada yaşayan ve kendini hazır hissettiği o güzel günde dikdörtgen prizmasından çıkıp üçgeni tırmanarak üçgenin tepesinde yer alan bir altıgen prizmaya varmak üzere yola çıkan” hemşirelik mezunu K’nın ‘tuhaf’ hikâyesi...



Dolunay İki Gece Sürer/Başar Başarır/Can: Başarır ekimde yayımlanacak romanında bir Türk kızı ile Yunan erkeğinin aşkı üzerinden çatışan kültürleri, kuşakları, değişen dünyayı anlatıyor.

Müderris ile Virtüöz/ Selçuk Orhan/Doğan: Tanzimat Fermanı’ndan sekiz yıl sonra İstanbul’a gelen ünlü piyanist Liszt, muzip bir yabancının peşinde kendini bir komplonun ortasında bulur. Müderris Ahmet Cevdet ise velinimeti Reşit Paşa’nın gönlünü kazanmak için kayıp bir müsveddenin peşindedir...



Dün Batımı Defterleri/İbrahim Yıldırım/Kırmızı Kedi: Yıldırım yeni romanında “kıyıda köşede kalmış bir yazarın iki gün içinde aldığı notları içeren defterlerin ve avukatına bıraktığı diğer yazılı malzemelerin derlenmesinden” oluşan sıradışı bir anlatım sunuyor.



Haydarpaşa’nın Son Memuru/Başar Öztürk/Ayrıntı: Haydarpaşa Garı’nın geçirdiği dramatik dönüşümü ele alan, tarihi mekâna ses veren bir roman.



Yanardağın Yankısı/Gülten Dayıoğlu/YKY: Usta kalemin 91’inci kitabı, gezegenimizi düşünmeye davet eden bir ilkgençlik romanı.







Hakan Günday



DÜNYADAN GÜÇLÜ SESLER



Krallık/Jo Nesbo/Doğan Kitap: Kuzey’in polisiye roman yıldızı bu kez şehirli seri katiller dünyasından çıkıp gerilimli bir taşra hikâyesi anlatıyor. Krallık/Jo Nesbo/Doğan Kitap: Kuzey’in polisiye roman yıldızı bu kez şehirli seri katiller dünyasından çıkıp gerilimli bir taşra hikâyesi anlatıyor.



Okçu’nun Yolu/Paulo Coelho/çev. Emrah İmre/Can: Usta yazarın rehberliğinde eski Japonya’da bir köye, bir geleneksel okçuluk sanatı ustasının yanına bekleniyoruz. Coelho’nun roman/anlatısını okurken eski okçu Tetsuyo’nun bir hayat felsefesine dönüşen engin bilgi ve tecrübeleriyle baş başa kalacağız.



Mor Etekli Kadın/ Natsuko Imamura/çev. Ali Volkan Erdemir/Can: Türkçeye ilk kez çevrilen ve ülkesinde prestijli edebiyat ödüllerini almış olan Japon yazar, rahatsız edici ve bir o kadar da merak uyandırıcı bir obsesyon ve takip hikâyesi anlatıyor. Ekimde...



Kumdan Yürek/Abdulrazak Gurnah/İletişim: Zanzibarlı yazar yine güçlü bir sürgün ve göç hikâyesi anlatıyor. Marie-Claire’in Kokuları/Habib Selmi/İletişim: Tunuslu yazardan; Arap bir erkekle Fransız bir kadının Paris’te geçen tutku dolu ilişkisinin romanı...



Bir Şey Olduğu Yok/Kevin Wilson/çev.: Selen Ak/Domingo: ‘Fang Ailesi’nin yazarından yeni roman, beklenmedik bir anda iki ‘farklı’ çocukla baş başa kalan bir kadının, yaşamının anlamını bulmasının öyküsü.



Süt ve Kömür/Ralf Rothmann/YKY: Ödüllü Alman yazarın çocukluğundan izler taşıyan roman 1960’larda bir aileyi anlatıyor. Kasımda.



The New Wilderness/Diane Cook/YKY: Amerikalı yazarın 2020 Booker Ödülü kısa listesine kalan bu ilk romanı, kızını iklim krizinin ölümcül etkisinden kurtarmaya çalışan bir anneyi merkeze alan bir distopya.



İç: Çin Mahallesi/Charles Yu/çev.: Avi Pardo/İthaki: Çağdaş edebiyatın aykırı seslerinden Charles Yu, 2020’de Ulusal Kitap Ödülü kazanan romanında azınlık olmanın zorluklarını eğlenceli ve deneysel bir üslupla anlatıyor.



Yeni Bir Güne Şarkı/ Sarah Pinsker/çev.: Sevda Ertaş/İthaki: Müziğin yasaklandığı bir pandemi toplumunda geçen, Nebula En İyi Roman Ödülü’nü kazanan bu gerçekçi distopya, yasaklara başkaldıran bir gitaristin dünyayı değiştirme öyküsünü anlatıyor.



Overstory/Richard Powers/çev.: Kıvanç Güney/İthaki: Amerikan edebiyatının yaşayan ustalarından Powers’ın 2019’da Pulitzer Kurgu Ödülü’ne layık görülen kitabı ağaçlar ve doğanın sonu gelmeyecek gücü üzerine güçlü bir eser.



Kurtuluş Projesi/ Andy Weir/çev.: Emre Aygün/İthaki: ‘Marslı’ ile tanınan Weir’ın son romanı, uzayda mahsur kalan ve hafızasını kaybetmiş bir astronotun heyecan dolu macerası.



Bu Kimin Cesedi?/Dorothy Sayers/Sahi Kitap: Polisiyenin ‘altın çağı’nın yazarlarından Dorothy Sayers’ın kaleminden çıkan 1923 tarihli bu klasik, Sevin Okyay’ın çevirisiyle (1967’deki baskısından) seneler sonra yeniden Türkçede.



Biz Almanlar/Alexander Starritt/çev.: Serkan Toy/Sahi Kitap: Alman gazeteci-yazardan, eski bir Nazi olan dedesinden kalan bir mektubun peşine düşen torunun hikâyesi.



Beyaz Köpek/Romain Gary/çev.: Alev Er/Sel: Irkçılık da dahil olmak üzere, durumlara verilen insan tepkilerinin öğrenilmiş sosyal davranış olup olmadığının sorgulandığı; faşizmin kalbine neşter saplayan roman ilk kez Türkçede.



Darke/ Rick Gekoski/Sel: ABD’li yazar ve radyocu kurmaca türündeki ilk kitabında yaşama ve ölüme bir bibliyofilin öyküsüyle bakıyor...



Pachinko/Min Jin Lee/Kafka Kitap: Ulusal Kitap Ödülü sahibi Koreli-Amerikalı yazarın ikinci romanı; Japonya’ya göç eden Koreli bir aileyi anlatan epik bir tarihi kurgu.



Temizlikçi Kadınlar İçin El Kitabı/ Lucia Berlin/çev.: Aylin Ülçer/Siren: ‘ABD’nin gizli hazinesi’ olarak tanımlanan yazarın, ölümünden 11 sene sonra çok satanlar listelerine giren yapan öykü kitabı...



Harlem Shuffle/Colson Whitehead/çev.: Begüm Kovulmaz/Siren: Bol ödüllü, sarsıcı kalem, Afro-Amerikalı yazarın son romanı 1960’ların Harlem’ine bir yolculuk.



Tea Obreht/Bozkır/çev.: Roza Hakmen/Siren: Sırp-Amerikalı ödüllü romancının 1800’lerin Arizona’sında geçen ikinci romanı da Siren’in yeni sezon programında.



Büyük Hizmetkâr/Dimitris Sotakis/Delidolu: ‘Soluğun Mucizesi’ ile dikkat çeken çağdaş Yunan yazar Sotakis’ten yeni bir roman.



İnsanlar/Matt Haig/çev.: Elif Ersavcı/Domingo: ‘Gece Yarısı Kütüphanesi’ ile bol ilgi toplayan Haig’in çok sevilen kitaplarından ‘İnsanlar’, kasımda raflarda.



Cinayet Ustası/Andrew Wilson/Altın: Agatha Christie’nin ortadan kaybolduğu on bir günü kurgulayan polisiye eylülde okurlarla buluşuyor.



Hamnet/Maggie O’Farrell/çev.: Kıvanç Güney/Domingo: Ödüllü yazar O’Farrell’ın ‘Hamnet’i, Shakespeare’in en ünlü oyunun ardındaki yürek hoplatan hikâyeyi anlatıyor.



Akşamlar Rahatsız Edicidir/Marieke Lucas/Monokl: 2020’de henüz 29 yaşındayken Uluslararası Booker ödülünü kazanan en geç yazar unvanını alan Danimarkalı yazar ile tanışacağız. Roman, Hollanda kırsalında yaşayan dindar bir Hıristiyan aile üzerine...





Marieke Lucas



Kopenhag Üçlemesi/Tove Ditlevsen/Monokl: Geçen sezonun en çarpıcı çeviri romanlarından olan ‘Çocukluk’ devam kitaplarıyla tamamlanıyor.



Hava Durumu/Jenny Offill/çev.:Aylin Ülçer/harfa: Kısa parçalarla anlatının ustalarından Jenny Offill’nin övgülerle karşılanan, iklim kaygısının güçlü bir portresini çizdiği yeni romanı.



Nocilla Rüyası/Agustín Fernández/Mallo çev.: Selen Akınal/harfa: Çağdaş İspanyol edebiyatının en önemli seslerinden Mallo, kültleşen Nocilla üçlemesinin ilk kitabıyla ilk kez Türk okurla buluşuyor.



Die Geheime Mission des Kardinals/Rafik Schami/Ayrıntı: İç savaş arifesinde Suriye’de deneyimli komiser Barudi, emekliliğine kısa süre kala, son vakasıyla baş başadır: Vatikan’dan gelmiş önemli bir kardinal öldürülmüştür... Ekimde.



ÖYKÜLER ARASINDA...



Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme/Barış Bıçakçı/İletişim: Yazarın meftunlarını sevindirecek bir öykü kitabı.



Arzunun Serbest Dolaşımı/Ahmet Tulgar/İletişim: Gazeteci yazar Ahmet Tulgar’dan yeni bir öykü kitabı.



Şans Kader Kısmet Niyet/ Şermin Yaşar/Doğan: Öyküleriyle geniş bir okur kitlesine ulaşan Şermin Yaşar’ın yeni öykü kitabı kasımda çıkıyor.





Şermin Yaşar



YokYolcu/Kâmil Erdem/Sel: Haldun Taner Öykü ödüllü yazarın kendine has mizahıyla dünü yaşamış, bugünü anlatan, yarına dair, güncelliğini koruyan öyküler.



Gökteki Kuşlar/Karl Ove Knausgaard/Monokl: Norveçli yıldız yazardan yeni öyküler ve denemeler.



Tarık Tufan/Doğan: Yazar, öykülere ve denemelere yer verdiği yeni kitabında okurla uçsuz bucaksız bir dertleşme halinde; hüznün ve mutluluğun kaynağını araştırıyor.



Balık Ölecek/ Hasibe Özdemir/Monokl: ‘Bu Kardan Adam Olmaz’ ile ilgi çeken yazarın ikinci öykü kitabı yolda.



İLHAM VEREN HAYATLAR



İşitiyor musun Memet?/Sibel Oral/Doğan: Gazeteci-yazar Sibel Oral’dan Nâzım Hikmet’in yıllarca kendisini saklamış gerçek oğlunun hayatı... Nâzım Hikmet’in Mehmet’e, Mehmet’in babasına, Münevver Andaç’ın Nâzım Hikmet’e, Melih Cevdet Anday, Semiha Berksoy’un Mehmet’e yazdıkları yayımlanmamış mektuplar, notlar ve kartpostallar kitapta yerini alıyor. Ülkesine ve babasına hem hasret hem öfke dolu bir çocuğun 1950’lerden günümüze, Türkiye’nin entelektüel panoraması ile birlikte kırık hikâyesi.



Son Kadın/ Şaziye Karlıklı/Doğan: ‘Benli Belkıs’ ve ‘Emine Adalet’ biyografileriyle yürek hoplatan gerçek karakterleri bize tanıtan Karlıklı, bu defa 1910’lardan bir kadını bugüne getiriyor. Son Osmanlı padişahı Vahdettin’in son eşi Nimet Nevzad Hanım’ın çalkantılarla dolu hayatı sonbaharda biyografik roman olarak bizimle...



Filipo’nun Kitabı/Pedro Alonso O’choro/Epsilon: Dünyaca ünlü ‘La Casa de Papel’ dizisindeki Berlin rolüyle tanınan O’choro’dan geçmişe ve geçmişteki farklı bedenlerimize uzanan, yazarın kendi illüstrasyonlarıyla zenginleşen mistik bir yolculuk.





Pedro Alonso O’choro



Anılar ve Yanılsamalar/Jim Carrey&Dana Vachon/Epsilon: Carrey’in kurgusal bir versiyonunun başrolde olduğu sürrealist bir anı/roman. Hollywood ünlüsü, ilgi bağımlısı olmaktan hem içte hem dışta kopan kıyamete uzanan, cesur bir yapıbozumu.



Yalan Dünyasının Yalancıları/Sevgi Özel/Kırmızı Kedi: Özel’in 1950’ler ‘Angara’sında başlattığı anıları 60’lardan günümüze hem Türkiye’deki değişimleri hem de bunun edebiyat dünyasındaki izdüşümlerini odağına alıyor. TDK ve Dil Derneği başta olmak üzere değindiği nice konu ve geçen isimlerle ses getirecek bir anılar toplamı...



Bir Varmış Bir Yokmuş: Türkler ile Ermeniler, Nefret ile İhtimaller Arasında Yolculuk/Meline Toumani/Aras: New Jersey’li bir İranlı Ermeni aileden gelen Toumani anı kitabında, birbirlerini sevmeyen Ermeniler ile Türkler arasında geçen çocukluk ve gençlik yıllarının üstüne, 2007’de bu meseleye Türkiye’den bakmak üzere gelişini anlatıyor. Ermeniler ve Türkler arasında başka bir ihtimalin mümkün olup olamayacağını anlama çabası... Eylülde.



Sessizliklerin Dokunuşu-Nâzım Hikmet Üzerine Konuşmalar/Ali Özgentürk/Ayrıntı: Yönetmen, 1995’te planladığı ancak gerçekleşemeyen Nâzım Hikmet belgeseli için yaptığı görüşmeleri gün yüzüne çıkarıyor. Müzehher Vâ-Nû, Avni Arbaş, Mehmet Ali Aybar, Andrey Voznesenki, Nail Çakırhan ile uzun konuşmaları tozlu kasetlerde kalsın istememiş Özgentürk.



...Çünkü Zenci/Ümit Bayazoğlu/Aras: Bayazoğlu’nun kaleminden Türkiye’deki siyahların portreleri. Eylülde.



Çünkü Yaşamak, Mücadele Etmek ve Sevişmekti/Zaven Biberyan/Aras: İstanbullu Ermeni sosyalist yazarın 1921-1946 yıllarını kapsayan otobiyografisi ekimde yayımlanacak.



Kim Bu, Joan Kim Erkan/Delidolu: Galler’den ‘yabancı gelin’ olarak geldiği İstanbul ve Aydın’daki yaşamını anlatan yazar Türkiye’nin geçirdiği değişimi, siyasal ve kültürel dönüm noktalarını da ele alıyor.



Bir Tıp Şehidimiz/haz.: Cem Kozlu/Remzi: Türkiye’nin ilk röntgen profesörü Selahattin Mehmet Erk’in anıları.



Hatırda Kalanlar/Münci Kalayoğlu/Remzi: Organ nakli konusunda dünya çapında tanınan, karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor Kalayoğlu’nun anıları.



KENDİ İÇİMİZE BAKTIRAN KİTAPLAR



İnsan Doğasının Yasaları/Robert Greene/Altın: Uluslararası çok satan yazardan insan psikolojisini derinlemesine irdeleyen bir kişisel gelişim kitabı. Ekimde.



Lal/Pınar Boylu Gogulan/Libros: ‘Lacivert’, ‘Mor’ ve ‘Siyah’ kitaplarının yazarı Pınar Boylu Gogulan’dan yeni bir kişisel gelişim kitabı.



Kendine Yabancı/Ferhat Jak İçöz/Doğan: Klinik psikolog ve varoluşçu psikoterapist, yazar Ferhat Jak İçöz 10 kurgusal terapi öyküsü sunuyor.



Birlikte/Vivek H. Murthy/Kronik Kitap: 21. yüzyıl insanları olarak çektiğimiz yalnızlığın ancak birlik olmayla üstesinden gelebileceğimiz bir çağ hastalığı olduğunu ileri süren eski ABD sağlık Bakanı Murthy’nin çalışması.



ÇİZGİLER KONUŞUYOR



İnsan Denen Garip Hayvan/Turhan Selçuk/Desen: Sözsüz karikatürün öncü ismi Turhan Selçuk’un kaleminden kadın-erkek ilişkileri, kültür-sanat, bilim ve teknoloji ve insan doğasına vurgu yapan karikatürler.



Bir Ağacın Altında/Selçuk Demirel/Yapı Kredi Yayınları: Usta çizerin Galeri Nev İstanbul’da açacağı kişisel sergisindeki çalışmalar. Pandemi süresince bolca hissedilen eve kapanmışlık, kısıtlama ve mesafe olgularına panzehir niteliğinde, insanın ruhunu açık havaya çıkaran işler...



Ev/Paco Roca/Desen: ‘Kırışıklıklar’ adlı grafik romanıyla pek çok ödüle layık görülen Paco Roca, ‘Ev’de ebeveyn kaybı, yas ve hafıza gibi konular üzerine çiziyor ve yazıyor...



1984/George Orwell/çev.: Emre Gözgü/Domingo: Fido Besti’nin çarpıcı çizgileri, distopik başyapıta yepyeni bir bakış açısı getiriyor.



Annelik/Lili Sohn/çev.: Ayşenur Müslümanoğlu/Düşbaz: Anne olmak üzerine yıllardır kafa yoran yazar, otobiyografik çizgi romanında kendisine kanser teşhisi konmasından sonra bir daha anne olamama ihtimaliyle yüzleşiyor. Sohn, anne olma sürecini ve yaşadığı değişimleri feminizm ve kadınlık tarihi üzerinden değerlendirirken annelik içgüdüsünü de sorgulatıyor.

ZİHİN AÇAN OKUMALAR



Onlar Göçtü Buradan/Evrim Kuran/Mundi: Kendisi de bir göçmen olan araştırmacı, beyin göçünü ele alıyor.



Veganizm/ Valéry Giroux, Renan Larue/İletişim: Yayınevinin politika dizisinden çıkan çalışma, bir felsefe ve yaşam biçimi olarak veganlığı ele alıyor.



Nomadland-Göçebe Diyarı/Jessica Bruder/çev.: Burcu Denizci/İthaki: Günümüz dünyasında hayatta kalmak için Amerika boyunca yolculuk ederek çalışan insanların hayatları...



Time Warped/Claudia Hammond/çev.: Kerem Ergener/Sahi Kitap: İngiliz yazar, zamanın yavaşladığı ve hızlandığı anları irdeliyor.



Dokuz Dünya Devi/Amy Webb/Kronik Kitap: Yapay zekâ senaryolarında teknoloji devlerinin katkısını ele alıyor.

Kuşkucunun Galaksi Rehberi/Steven Novella/Turkuvaz: Klinik nörolog Novella’dan bilim ile sahte bilim arasındaki farkı anlatan, modern zamanlar komplo teorilerini ele alan bir çalışma. Kapitalist



Kıyamet: Sermaye mi Dünya mı?/Foti Benlisoy/habitus: Günümüzde geri dönülmesi imkânsız durumdaki kapitalist felaketin içinde, onu aşmaya dönük imkânları sorguluyor.



En Uzak Sahilin Kıyısında: Yeni Bir Yaşam Kurabilir miyiz?/derleyen: Ali Yalçın Göymen/habitus: Pandemi sonrası ‘yeni bir yaşamın’ olanaklarını düşünmeye davet.Çay



Kitabı/Okakura Kazuzo/Çınar: Çayın kültürünü ve meşhur çay seremonilerini ele alan bir çalışma.



Türk Boheminde Bir Cevelan/ Timour Muhidine/Kırmızı Kedi: Yazar 20’nci yüzyıl başlarından günümüze Galata ve çevresi üzerinden, bohem kültür odağında Türk edebiyat/sanat dünyasının izini sürüyor.



Bunu Bi’ Düşün: Yazarlık Yaşamımda Gidişatı Değiştiren Anlar/Chuck Palahniuk/çev.: Seda Ağar/Düşbaz: ABD’li popüler yazar okuru kendi hikâye anlatıcılığı dünyasının arka bahçesine davet ediyor.



Modern Japonya’nın Doğuşunda Bir Aydın, Yukichi Fukuzawa/çev.: Esra Üstündağ Selamoğlu/Vakıfbank Kültür Yayınları: Japonya’nın kurucularından Fukuzawa ile tanışma fırsatı. Afganistan’ın Kültürel ve Siyasal Tarihi/Thomas Barfield/Vakıfbank Kültür: Son dönemin en tartışmalı ülkesine dair kapsamlı bir çalışma.