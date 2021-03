Kitap bana ulaşmadı

Fahir İzFotoğraf: O. Karaveli

Nermin Menemencioğlu ile Fahir İz, Penguin Poets dizisinden bir ‘Türk Şiiri Antolojisi’ (The Penguin Book of Turkish Verse) hazırlamışlardı.

O kitabın benim için önemli yanı neydi?

Menemencioğlu – İz, bütün şairler için yorumlarını kitabın başındaki biyografiler bölümünde kendileri yazmışlardı.

Melih Cevdet Anday maddesinde ise benim Cemal Süreya’nın yönettiği Papirüs dergisinde yayımlanan yazımdan bir paragrafı alıntı yapmışlardı.

Çok hoşuma gitti, övünç kaynağı idi benim için. Acaba bu seçim hakkında Melih Bey ne düşünmüştü? Doğrusu merak ettim.

Bir gün Memet Fuat’ın Yeni Dergi idarehanesine giderken Vilâyet Lokantası’nda gördüm kendisini. Yemek yiyordu, masasına gittim.

Antolojideki bu alıntıdan söz ettim.

Sert bir mizacı vardı Melih Bey’in. Fahir İz ve Nermin Menemencioğlu belli ki çekindikleri için şiiri üzerine yargıda bulunmak yerine benim yazımı kullanmışlardı.

“Ben o yazıyı çok beğenirim” deyince doğrusu yüreğimi ferahlatan bir onay almıştım.

Daha sonra o kitaptan bir adet getirtmek istedim, işte macera da böyle başladı.

Sevgili dostum Akşit Göktürk, Londra’ya gidecekti, ona bu kitaptan bir adet göndermesini rica ettim.

Hemen gönderdi. Kitabı almak için ben de o zaman Karaköy’de bulunan Paket Postanesi’ne gittim. Hiçbir iz yoktu. Gönderildiğine dair belge vardı, ulaştığına dair kayıt yoktu.

Gidip gelmekten yoruldum, sonunda dedim ki ben bu istekten, talebimden vazgeçeyim. Böylece kitabıma bir türlü kavuşamadım.

Kitaplığımda Frankfurt Kitap Fuarı’nda yayımladığım ‘Türk Edebiyatının Köşe Taşları’ kitabımın İngilizce nüshasını buldum.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine teşekkür borçluyum.

Şimdi çevirisini yaptırıyorum.

Artık kitap getirtmenin kolaylığını düşününce bu maceramı anımsadım.

‘The Penguin Book of Turkish Verse’ Türk şiiri üzerine İngilizce yapılmış iyi bir antolojiydi.