Kırmızı bereli Kikko, Alice’in izinde...

Ödüllü sanatçı Akiko Miyakoshi’nin birkaç pastel tonla renklendirdiği birbirinden çarpıcı karakalem çizimleri ve ‘Alice Harikalar Diyarında’dan ödünç ismiyle ‘Ormanda Çay Partisi’, daha kapakta okuru yakalayarak fantastik bir kış evreninde geçecek büyülü bir masalın haberini veriyor.

Kikko, gece boyu yağan karı temizlemek için büyükannesinin evine giden babasının keki unuttuğunu fark edince hemen çıkarsa babasına yetişebileceğini düşünüyor. Kikko kırmızı beresini takıp elinde kekiyle ayaklarının altında ezilen karın çıkardığı sesten başka hiçbir sesin duyulmadığı ormana dalarken biz de tuhaf bir ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ masalıyla baş başa olduğumuzu anlıyoruz. Üstüne bir de Alice’i çağrıştırır biçimde, uzaktan babası olduğunu düşündüğü gizemli bir adamı takip etmesi gerilimi daha da yükseltiyor ve her an beklenmedik bir şeyler olacağı hissini had safhaya taşıyor. Böylece Miyakoshi daha ilk dokunuşlarıyla bizi yarattığı atmosfere hapsetmeyi başarıyor. Ve tahmin ettiğiniz üzere bu takip büyükannenin evinde son bulmuyor. Kikko tanımadığı görkemli bir evin önüne geldiğinde içeri girenin babası değil şık giyimli kocaman bir ayı olduğunu görüyor ve daha şaşkınlığını atamadan nazik bir kuzunun davetiyle bu gizemli eve giriyor.

Modern bir peri masalı olmasının ötesinde dupduru metni, sürükleyici kurgusu ve muhteşem çizimleriyle ‘Ormanda Çay Partisi’, arka planda ‘Hayvanlar Karnavalı’ süitinin çaldığı çarpıcı bir kısa film izlemişiz hissi bırakıyor.



ORMANDA ÇAY PARTİSİ

Akiko Miyakoshi

Çeviren: Melek Kaba

Meav Yay., 2020

36 sayfa, 38 TL











FARKLILIKLARIN OLMADIĞI BİR DÜNYA

Tudem Yayınları etiketli ‘Sen de Oku’ dizisi okumaya isteksiz ve okuma güçlüğü çeken çocuklara yönelik özel olarak tasarlanmış kitaplardan oluşuyor. Kolay anlaşılır dili, harfler, kelimeler, satırlar ve paragraflar arası boşlukların yanı sıra birbirinden ilginç öyküler içeren bu kitaplardan biri de mizahi tadıyla okumayı eğlenceli bir serüvene dönüştüren ‘Bir Sürü Ben’.

Her derste dinozorların anlatılmasını, her öğlen yemeğinde soslu makarna çıkmasını isteyen Doğa’nın yaşadıkları farklılıkların olmadığı bir dünyada yaşamanın nasıl bir duygu olacağını hissettirmekle kalmıyor, her istediğimizi elde etmenin nelere yol açabileceğinin de peşine düşüyor.

Farklılıkların olduğu bir dünyada yaşamanın ne kadar bezdirici olduğunu düşünen Doğa, herkesin onun gibi olması halinde çok daha mutlu olacağını düşünür. Ve işe bakın ki, ertesi gün okula gittiğinde kendisinden bir tane daha bulur, adeta kopyalanmış gibidir. Sonraki gün Doğa’ların sayısı dörde çıkar ve her geçen gün katlanarak artar. Başlangıçta çok mutlu olan Doğa’nın yaşamı giderek karmaşıklaşırken içinde yeşeren empati duygusuyla farklılıkların hayata kattığı renkleri tanıma yolunda ilk adımını atar.



BİR SÜRÜ BEN

Guy Bass

Resimleyen: Steve May

Çeviren: Emili İlemre

Tudem, 2020

80 sayfa, 22 TL.