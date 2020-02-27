Kimse unutmak istemez, hatırlamak ise sancılıdır

Su Tunç

1999 yılında beş çifti katletmiş ‘Savaş’ kod adlı seri katilin yöntemiyle işlenmiş cinayetler 20 yıl sonra yeniden yaşanmaya başlar. Acaba katil ‘Ebeveyn Katili’ lakabını almış cani mi, yoksa zamanında gazetelerden tüm ayrıntılarıyla okumuş olduğu cinayetleri taklit eden başka bir ‘serinkanlı psikopat’ mı?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nü bitiren, ardından medya ajanslarında metin yazarlığı yapan Marmaris doğumlu Su Tunç, günümüzde profesyonel yazarlık yapmakta. ‘Kore’de Aşk Masalı’ isimli hüzünlü aşk romanıyla ismini duyduğumuz Tunç, geçen günlerde yayımlanan polisiye romanı ‘Hatırla!/Bir Savcının Anıları’nda gerilimin düzeyini yüksekte tutmayı başarıyor. 348 sayfalık gizemli yolculuk boyunca katilin kim olduğu, motivasyonu, maktullerin ilişikleri hakkındaki sorularınız kitabı elinizden bırakamamanızı sağlıyor. Tunç’un başarılı betimlemeleri, derinlikli karakter analizleri, yalın dili, güçlü kurgusu da kitabı bir solukta okumanızı sağlayacak etmenlerden.

Başkarakterimiz cinayet soruşturmaları birimine dahil olan savcı Ethem, bizi köklerini kendi geçmişinden alan sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Onun için bu gizemli cinayetler sadece bir dava olmaktan çıkmış, silik geçmişinin çizgilerini netleştirebilmesinin yegâne aracı haline gelmiştir. ‘Kurt’ lakabıyla bilinen başsavcı vekili Erkan Kurt’tan büro görevlisi Melek Aras’a tüm karakterler üç boyutlu, hayatın doğal akışında karşılaştığımız insanlar. Katil zanlılarının sorgularında siz de ipuçları yakalamaya çalışıyor, her biri bir önceki kadar planlı ve kusursuz işlenmiş bu cinayetlerin sırrını çözmeye çalışıyorsunuz.

Adli tıp uzmanı, ağır ceza hâkimi, cumhuriyet savcılarından da yardım alan yazar size kriminoloji, felsefe, Yunan mitolojisi, etik gibi kavramlarla ilgili birçok bilgi kazandırıyor, araştırma ve öğrenme arzunuzu yükseltiyor. Foucault’dan alıntılar okuyor, ünlü resimlere entelektüel bir bakış açısıyla yaklaşan karakterlerden pek çok şey öğreniyorsunuz. Yazar bunu didaktik bir anlatıma başvurmadan yarattığı hikâyelerle başarıyor.

Kitap, kimi zaman ‘Canavar’, kimi zaman ‘Savaş’ lakabıyla anılan katille yaşanan ana çatışmanın yanı sıra karakterlerin birbirleriyle ve iç dünyalarıyla yaşadığı bir dizi çatışmayı da barındırıyor.

Kimse unutmak istemez, hatırlamak ise bazen sancılı bir süreçtir. Ethem karakteri aracılığıyla biz okuyucular da bu sancılı sürecin birer ortağı oluyoruz. Dinamizmini bir an olsun yitirmeyen olaylar zinciri içinde yol alırken rüyalar, silik anılar, sorgulamalar da roman boyunca bizlere eşlik ediyor.



HATIRLA!

BİR SAVCININ ANILARI

Su Tunç

Doğan Kitap, 2020

352 sayfa, 34 TL.