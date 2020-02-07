Kim iyi şiir okur?

Talat Sait Halman

TRT2’de ‘Kelimeler ve Şeyler’ programında Attilâ İlhan konuşuldu. Bu arada İlhan’ın iyi şiir okuduğu da belirtildi.

Gerçekten de sonradan bir CD çıkarıldı.

Edebiyat Matineleri dönemine yetişenler onun şiirlerini nasıl okuduğunu, okurların onu nasıl hayranlıkla dinlediğini bilirler.

Başında şapka, çerçevesiz gözlük, boynunda kaşkol... Attilâ İlhan’ın belleğimden çıkmayan görüntüsü.

Daha sonraları da birçok şair kendi şiirlerini okudu, onun kadar beğenildiklerini sanmıyorum.

Hürriyet Gösteri dergisinin sahibi Sedat Simavi bir gün bana şiir kasetleri yapıp yapamayacağımızı sordu.

Ben de girişimlere başladım.

Türk edebiyatının iyi şairlerinin şiirlerini tespit ettik, yaşayanların kendileri şiirlerini okudular, aramızdan ayrılanları varsa kayıtlarından yoksa tanınmış oyuncuların sesinden yayımladık.

Dergi epey tiraj almıştı. Bunları bir stüdyoda çekmiştik.

Güzel şiir okuyanlar kimlerdi? Değerli hocamız Salim Rıza Kırkpınar’ı hatırlıyorum.

Kaset kayıtları bir zaman çok ilgi gördü. Birçok ünlü yabancı aktör kitapları kasetlere okudu, bunlar kitap fuarlarında da sergilendi.

Şimdi de sesli kitaplar sanırım bu anlayışın devamı niteliğinde sayılabilir.

Şiir kayıtları müzik eşliğinde doldurulurdu.

Şiir okuyan, radyoda programlar yapan Orhan Hançerlioğlu’nu da anımsarım. Bir yazarı tanıtır, ardından da Türk şairlerinden birinin şiiriyle konuşmasını bitirirdi.

Şiir günlerinde en çok okunan şairlerden biri de Ümit Yaşar Oğuzcan’dı.

Şimdi böyle bir ilginin derecesini bilmiyorum. Sanırım hâlâ ilgi var.

Yahya Kemal Beyatlı’nın, Nâzım Hikmet’in şiirlerini kendi seslerinden kaydettiğimizi belirtmeliyim.

Şiir okuyan dostlarımızdan biri Talât Sait Halman’dı. Bir diğeri ise Ataol Behramoğlu... Daha genç kuşaktan iyi şiir okuyanlardan biri de rahmetli küçük İskender’di...

Şiir saatlerinin yeniden düzenlenmesini öneririm.