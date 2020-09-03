Kesintisiz festival

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanındaki müzikseverlerle dijital ortamda buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıla özel olarak, programındaki tüm konserlerin çevrimiçi yayımlanacağı festival, online.iksv.org adresinden takip edilebilecek. Festival kapsamında, 18 Eylül’den itibaren her gün yeni bir konser erişime açılacak ve konserlere 30 gün süreyle ulaşılabilecek. İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.

Profesyonel ekipler tarafından, yüksek görüntü ve ses kalitesiyle kaydedilen konserlerin her biri, 20 TL bilet fiyatıyla satışa sunulacak. Çevrimiçi konserlerin tamamı, fiyatı 250 TL olan kombine biletle de izlenebilecek. Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden konserlere erişilebilecek. Festival biletleri yarın 10.30’dan itibaren, biletix.com internet sitesi üzerinden satışa sunulacak.

ÜNLÜ ORKESTRALAR VE SOLİSTLER

Festival izleyicisi, aralarında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Víkingur Ólafsson, Benjamin Schmid, Anna Tifu, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya, Pelin Halkacı Akın gibi solistlerin bulunduğu isimleri, tarihi ve dokusuyla dikkat çeken çeşitli mekânlardaki festivale özel performanslarıyla izleme fırsatı bulacak.