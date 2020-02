Kereviz yemeği, Ay ve Zıpzıplar

Kereviz yemeği mutfağın çok haksızlığa uğrayan yemeklerinden birisi olsa gerek. Peki ayın gizemli dünyasında yaşayan canlıların gizli bir krallığı olduğunu biliyor muydunuz? Kereviz yemeği ile Ay’ı aynı hikâyede bir düşünün desek… Çocuk edebiyatının en sevilen kalemlerinden Göktuğ Canbaba Doğan Egmont’tan yayınlanan resimli kitabı ile akla hayale sığmayacak bir maceranın kapılarını aralıyor.

Mutfakların en çok haksızlığa uğrayan yemekleri listesi çıkaracak olsak, o listede kereviz mutlaka olurdu. Sadece çocuklar için değil yetişkinler için de her daim cazip bir öneri olduğunu söylemenin zor olduğu kerevize edilen haksızlık on yıllardır bitmek bilmedi. Kerevize dair bitmek tükenmek bilmeyen bu önyargı kadar ilgi çekici olan bir şey var ki o da Ay’ın gizemli dünyası. Dünyadan gördüğümüz kadarıyla bile bizi büyülemeye yeten Ay’da hayat var mı sorusu asla popülerliğini yitirmedi. Nesiller

boyu pek çok çocuğun hayali olmayı başaran astronot olma düşüncesindeki rolünü ise kimse es geçemez herhalde.

Kerevizi kim sevmez…

Gelelim esas konumuza: Ay’daki Gizemli Kereviz Yemeği. Birbiri ile alakasız iki şey söyle dendiğinde ile akla çok sonradan gelecek bu ikiliyi aynı hikâyede buluşturan Göktuğ Canbaba’nın son kitabı daha ismini gördüğünüz anda bile yüzünüzde kocaman bir gülümsemeye sebep oluyor. Kitabın konusuna geçmeden evvel çizimlerine de değinmek gerek. Mert Tugen’in resimleriyle çok daha çekici hale gelen

bu hikâyede yazarı kadar çizerinin de katkısı büyük ne de olsa. Sadece illüstratör değil aynı zamanda sokak sanatçısı olarak da tanıdığımız Tugen’in böylesi bir çocuk kitabı projesi ile karşımıza çıkması hayli heyecan verici. Diğer yandan kendine has çizgileri ile her daim karakterini ortaya koyan Tugen’in hikâyeye böyle bir yerden getirdiği yorum da bir o kadar samimi ve eğlenceli. Gelelim Canbaba’nın “çılgın” hikayesine. Her şey Ay’ın sessizliğinde başlıyor. Çünkü araştırmasını tamamladıktan sonra Dünya’ya geri dönen astronotların ardından sonsuz bir yalnızlık ve sessizlik söz konusudur. Ya da siz öyle sanın! Ay Zıpzıpları’nı bilmeyenler için bu böyle olabilir elbette. Ancak nerede saklanacağını çok iyi bilen bu birbirinden renkli Ay canlıları ve onların krallığı aslında hayli eğlenceli bir alemdir.

Çizimleri de hikayesi kadar baştan çıkarıcı

Uzaya giderken annesinin yaptığı en sevdiği yemeği, bir kavanoz kerevizi de yanına alan kahramanımız tam çatalını hazırlayıp kerevizini yiyecekken fark eder ki, kafasındaki fanusu çıkarması mümkün değildir. Hal böyle olunca kereviz yemeğini yemek de hayal olur. İşte Ay Zıpzıpları’nın bulduğu kereviz kavanozunun sırrı da böylece çözülür. Ancak Ay Zıpzıpları’nın bir diğer özelliği de ziyadesiyle akıllı varlıklar olmalarıdır. Kereviz yemeğinin güzelliğine hayran kalan Zıpzıplar yıllarca hakkı yenen kerevizin de hakkını teslim ederler. Fakat bununla kastettiğimiz nedir, o kısmı öğrenme işini okura bırakalım. Göktuğ Canbaba ve Mert Tugen’in harika iş birliğinin sonucunda ortaya çıkan bu resimli kitap hem kereviz yemeğine hem Ay’a bakış açınızı değiştirecek. Değiştirmekle kalmayacak, her çevirdiğiniz sayfada hayal gücünüzü daha da gıdıklayacak.