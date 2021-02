Kendi masalını kendin yarat!

Evvel zaman içinde Jack’in fasulye sırığına tırmanarak Rapunzel’in kulesine ulaşacak, oradan yedi cüceleri kurtarıp hep birlikte bir limuzine atlayacak ve Oz diyarına doğru yola çıkacaksın. Korkma, seni durdurmak isteyen Saruman’a karşı sihirli lamban, iksirlerin ve yangın söndürme tüpün, kaybolma riskine karşı cep telefonun ve pusulan yanında olacak. Daha neler neler mi yaşayacaksın? Sana kalmış, adı üstünde: ‘Senin Seçimin Senin Masalın’.

Pippa Goodhart ve Nick Sharratt ikilisi ‘Senin Seçimin’ serisinin ilk kitabıyla sonsuz olasılıklı bir masallar evreninin kapısını açıyor ve okuru kitaba dahil ederek her seferinde yepyeni bir masal yaratıp anlatmasını sağlıyor. “Çok uzak bir diyara, kendi masalına hoş geldin, bugün hangi kahraman olmak istersin?” sorusuyla başlayıp benzer sorularla ilerleyen kitap bir masal rehberi niteliğinde. Her sayfada rengârenk resimler eşliğinde bir masal aracı seçmemiz isteniyor; hangi masal evinde kalacağız, yeteneğimiz ne olacak, yol arkadaşlarımız kimler olacak, hangi diyarlara gideceğiz, kimlerle mücadele edeceğiz gibi.

Hayal gücümüzü harekete geçirecek her türlü kahraman, alet edevat, sadık dost, yiyecek, sihirli güç, kötü karakter hizmetimizde anlayacağınız. Böylece hikâye uydurmak için ihtiyacımız olan ana şablon da zihnimizde yer ediniyor. Bu ne mi demek, tamamen kendi kahramanlarımızı ve araçlarımızı uydurarak sınırsızca hikâyeler kurabilme özgürlüğü demek.

SENİN SEÇİMİN SENİN MASALIN



SENİN SEÇİMİN SENİN UZAYIN

Pippa Goodhart

Resimleyen: Nick Sharratt

Çeviren: Çağla Vera Kılıçarslan

Domingo Yayınları, 2021

Her bir kitap: 32 sayfa, 29 TL.







NEHİRLER BOYU YOLCULUK

Peter Goes’u Büyük Patlama’dan günümüze insanlık ve dünya tarihini kendi çizimleriyle anlattığı ‘Zaman Tüneli’ kitabıyla tanımıştık. Şimdiyse nehirler, denizler, ırmaklar boyu uzanan büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.

Akarsular, tarih boyunca kültürlerin ve medeniyetlerin doğuşuna, gelişimine kaynaklık eden oluşumlar. Goes da kitabını bu minval üzerine kuruyor ve akarsular hakkında sadece coğrafi bilgiler vermekle yetinmiyor. Öyle çok yönlü bir araştırma ki karşımızdaki, defalarca okuyabilir, her defasında birbirinden ilginç ayrıntılar arasında kaybolup yepyeni şeyler keşfedebiliriz.

Goes önce kıtalar ayrımına gidiyor ve sonra her bir kıtayı kendi içinde bölgelere ayırarak inceliyor. Her bir bölgenin sayfaları bir baskın renk üzerine ayrıntılı çizimlerle bezeli. Söz konusu bölge, ülke ya da şehirlerin en önemli akarsuyunu coğrafi özellikleri ile kısaca tanıdıktan sonra resimler arasındaki gezintimiz, yani işin en keyifli kısmı başlıyor. Burada bizi o bölgenin kültürü, tarihi, sosyoekonomik özellikleri, folklorik öğeleri ve mitolojik anlatılarına dair kısa bilgiler bekliyor.

Nil’den Amazon’a, Ganj’dan Yukon’a, Tuna’dan Dicle’ye uzanmaya hazır olun. Thames Nehri’nin altındaki tünelden geçip Volga kıyılarındaki Stalingrad Çarpışması’na ulaşmak da mümkün, Lakota mitolojisiyle tanışıp Babil Kulesi’ne tırmanmak da.



AKARSULAR

DENİZ, GÖL VE IRMAKLAR

BOYUNCA GEZİNTİ

Peter Goes

Çeviren: Gül Özlen

Hep Kitap, 2020

75 sayfa, 92 TL.