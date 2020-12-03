Kendi kitabını kendin yarat

Çocuklara yönelik problem çözme becerileri ve yaratıcı düşünme etkinliklerinin yanı sıra eğitmenler için de Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği atölyeleri düzenleyen sınıf öğretmeni Sevda Yücel Bali’nin hazırladığı ‘Yazarını Arayan Kitap’, zihinsel kalıpların ötesine geçiren türden bir beyin fırtınası vaat ediyor. Çocuklara hayal kurma, empati, farklı düşünebilme ve orijinal fikirler üretme becerilerini tetikleyen türden oldukça geniş yelpazede sorular yöneltiyor Bali. Ağırlıklı olarak bu sorular üzerinden ilerleyen kitap tamamlandığında bir anı kitabı niteliği de kazanmış oluyor.

Kendini ve aileni tanımaya yönelik sorularla açılış yapan kitap her biri bir maceraya denk gelebilecek, birbirinden ilginç bölümlerle devam ediyor. Yeri geliyor uzaya gönderiyor, yeri geliyor göç yollarına düşürüyor okurlarını. Kâh bir oyuncak olup kendinizi anlatmanızı, kâh görünmez olmanızı ya da istediğiniz biriyle bedeninizi değiştirmenizi istiyor. Öyle sorular soruyor ki üzerine düşünmekten, düşündüklerinizi anlatmaktan kendinizi alamıyorsunuz.

‘Bir Hayalim Var’ başlıklı bölümde çocuklardan hayalindeki okulu anlatmaları ve çizmeleri istenirken ‘Yasakları Yasakla’da hayatımızdaki yasaklar üzerine, ‘Hayat Hakkında Konuşalım’ bölümünde ise mutluluk-mutsuzluk, iyilik-kötülük gibi kavramlar üzerine düşünmeye teşvik ediyor onları. Bu tür bölümler çocukları daha iyi anlamak isteyen yetişkinlere de ipuçları veriyor.

Gizem ve macerayı da es geçmiyor ‘Yazarını Arayan Kitap’, kumsalda bulduğumuz haritanın peşine takılıp kayıp hazinenin izini sürmek de mümkün, aile yadigârı tozlu bir sandıktan çıkan eski bir kartın sahibini aramak da. Hiçbirinin bir cevabı ya da yolu yok; hepsi bizim düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, istediğimiz gibi var.

Çevre, engellilik, tüketim, teknoloji gibi konularda ise hiçbir tanıma ya da nasihate yer vermeden farkındalık oluşturuluyor. Örneğin işaret diliyle söylemek üzere beş ifade seçip onları araştırıp öğrenmemiz, ufak çaplı bir takas etkinliği düzenlememiz ve elektriksiz, dolayısıyla da şarjsız geçecek bir haftayı planlamamız isteniyor. Evdeki faturaları incelememiz ve mevsimlere göre karşılaştırma yapmamız istenen bölüm, sorularıyla geri dönüşüm, israf, atık gibi konulara vurgu yapıyor.

Bütün bunlara ilaveten röportaj, gazete ve karışık kaset hazırlama, gönlümüzden geçen şehri tasarlama gibi birbirinden güzel fikirlerle kurgulanmış sayısız etkinlik ‘Yazarını Arayan Kitap’ta çocukları bekliyor. Kendileri, çevreleri, başkaları ve dünya üzerine düşünmeleri, sorgulamaları, hayal etmeleri, düşündüklerini ifade etmeleri ve hepsinden önemlisi çok ama çok eğlenmeleri için.

YAZARINI ARAYAN KİTAP

Sevda Yücel Bali

Resimleyen: Berk Öztürk

İthaki Çocuk, 2020

142 sayfa, 24 TL.