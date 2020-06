Kendi çizgi romanını yapabilirsin!

‘Gülümse’, ‘Hayaletler’, ‘Kardeşim ve Ben’ kitaplarıyla tanıdığımız, dünya çizgi romanının en önemli ödüllerinden Will Eisner ödüllü Raina Telgemeier, son kitabı ‘Sen de Gülümse’ ile eserlerinin yaratım sürecini detaylarıyla anlatıyor. Her ne kadar kitabın altbaşlığı ‘Kendi Çizgi Romanını Kendin Yap’ olsa da Telgemeier’in yol göstericiliği ‘Sen de Gülümse’yi çizgi roman meraklıları için bir rehber olmanın ötesine taşıyarak hayatın acı tatlı her anının nasıl ilham dolu olabileceğini ve sanatın sağaltıcı gücünü de gözler önüne seriyor.

‘Sen de Gülümse’ her bir sanatçının bir kitabını merkeze alan dört ana bölüm üzerinden yaratım sürecinin farklı yönlerine odaklanıyor. Birinci bölüm yazarın çocukken geçirdiği bir kaza sonucu ön dişlerini kaybetmesinin ardından yaşadıklarını anlattığı ‘Gülümse’ etrafında şekilleniyor. Bu bölüm eskiz çizme, mürekkepleme, dijitale aktarma, malzeme seçimi, renklendirme gibi teknik konuların ardından fikir üretme ve atmosfer yaratma gibi konulara yoğunlaşıyor. Yazarın çocukluk fotoğrafları, çizimlerinden örnekler, küçük denemeler yapmamız için ayrılan sayfalar ve okurlara yöneltilen sorular bölüme eşlik ediyor. Diğer bölümlerde de karşımıza çıkan bu beyin fırtınası soruları çizgi roman meraklısı olsun olmasın herkesin düşüncelerini tetikleyebilecek nitelikte. Kişinin kendine, gündelik hayatına, çevresine, zevklerine, anılarına yeni bir bakış atmasını sağlıyor, fikirlerini ve gözlem gücünü harekete geçiriyor. Sanatçının, yaşamdan nasıl beslendiğini ve sanatın hayatındaki etkisini anlatan şu cümlelerine kulak vermeli: “Gülümse’yi yazıp çizerken acı dolu bazı hatıralarıma geri dönüp onlara gülebildim. Dişlerim yüzünden yaşadıklarım hiç de eğlenceli değildi ama bir hikâyeye dönüştüler ve bu sürecin sonunda daha güçlü bir birey oldum. Yaratma süreci benim için terapi niteliğindeydi.”

Elbette bir yaratım gerçekleştirmek, sanatla meşgul olmak için bu denli sarsıcı olaylar yaşamak şart değil. Mühim olan hayata başka gözlerle bakabilmek. Nitekim ikinci bölüme konu olan ‘Kardeşim ve Ben’ kitabında ailesiyle birlikte çıktığı bir seyahatten ilham aldığını söylüyor Telgemeier ve tüm süreci yine fotoğraflar, sorular, örnek çizimler ve ipuçlarıyla detaylandırıyor.

Otobiyografik özelliklere sahip kitaplardan yola çıkan ilk iki bölümden sonra kurgusal yanı ağır basan ‘Drama’ ve ‘Hayaletler’ kitapları masaya yatırılıyor ve konuya bir de kurmaca hikâyeler penceresinden bakıyoruz böylece. Kaynak araştırmaları, detayları ortaya çıkarma, fantastik öğelerden faydalanma, atmosfer ve mekân yaratma gibi başlıklar yine etkileşimli bir anlatım tarzıyla bu bölümlerde ele alınıyor.

’Sen de Gülümse’ sanatçının anlatımındaki samimiyetiyle, incelikli bir sürecin ürünü olduğu belli olan detaylarıyla çizgilerin hikâyelerle buluşma yolculuğunu merak eden, çizgi roman dünyasına ilgi duyan ama daha önemlisi anlatacak bir şeyi olan ve herhangi bir şekilde anlatmak isteyen herkese ilham veriyor.



SEN DE GÜLÜMSE

KENDİ ÇİZGİ ROMANINI KENDİN YAP

Raina Telgemeier

Çeviren: Mert Batırbaygil

Desen Yayınları, 2020

136 sayfa, 32 TL.