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Kemanı ‘konuşturan’ Ara Malikian İstanbul’da

#Ara Malikian#Zorlu PSM#The Ara Malikian World Tour
Kemanı ‘konuşturan’ Ara Malikian İstanbul’da

Kemanını adeta konuşturduğu nefes kesici sahne şovlarıyla izleyiciyi kendine hayran bırakan dünyanın en ünlü kemancılarından Ara Malikian, ‘The Ara Malikian World Tour’ turnesiyle 9 Haziran’da Zorlu PSM’ye konuk olacak.

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Enerji dolu performansıyla dinleyenleri kendine hayran bırakan Ara Malikian, “New age’den beslenen klasik müzik” olarak tanımladığı stiliyle gittiği her yerde biletleri günler öncesinde tükenen dünya turnesini, Piu Entertainment organizasyonuyla İstanbul’a taşıyor.
The Ara Malikian World Tour’ kapsamında yeniden Türkiye’ye gelecek keman virtüözü Ara Malikian, kemanını adeta konuşturduğu nefes kesici sahne şovuyla 9 Haziran’da Zorlu PSM’de sahneye çıkacak.
İlk konserini 13 yaşında veren Ara Malikian’ın müziğe ve kemana olan tutkusu yıllar içinde onu dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden biri yaptı. Sahnede saçtığı ışıkla ve kendine has performanslarıyla izleyenleri bambaşka bir dünyaya götürüyor ve repertuarı ile unutulmaz saatler yaşatıyor.
Müziği ile ilham veren, özgün performanslarıyla tutkusunu kemanıyla anlatan Ara Malikian, bu sefer ilhamını kendi oğlundan aldı. Oğluyla birlikte geçirdiği zamanların büyüsüyle, unuttuğu duygularını tekrar canlandırdığı bu etkileyici yolu sahnelere taşıyor.
Ara Malikian, müzik ve sahne şovunun birleştiği en muhteşem anları yaşatmak için Piu Entertainment organizasyonu ile 9 Haziran’da Zorlu PSM’de!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ara Malikian#Zorlu PSM#The Ara Malikian World Tour

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