Kazasker Mustafa İzzet’in eserleri dijital sergide

Ücretsiz olarak gezilebilen sergide, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin imzasını taşıyan Ayasofya’nın 7,5 metre çapındaki devasa levhaları, Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu kitabesi, Kahire Kavalalı Türbesi’ndeki İnsan Suresi ve Washington Anıtı’ndaki mermer Osmanlı kitabesi gibi pek çok eser sergileniyor. 19. yüzyıl Osmanlı hat sanatının ve musikisinin büyük isimlerinden, sülüs ve nesih yazılarında zamanının öncüsü Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin eserleri ve hayat öyküsü üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile ‘360 Kültür Sanat Gösterimi’ kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar 10.00- 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, COVID-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu ziyarete kapalı olacak.

KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ

Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin (1801-1876) eserleri Marmara Üniversitesi Sanat Galerisi’nde sergileniyor. En önemli eserleri arasında, Ayasofya’nın 1848’deki restorasyonu sırasında yazdığı levhalar ve kubbedeki Nur Suresi istifi ile Washington Anıtı’nda bulunan Osmanlıca kitabe var.