Katalogların önemi

Katalogların yerini internet sağlayamıyor. Birçok ayrıntılı bilgiyi internette bulamayanların şikâyetine katılıyorum.

Masamda duran bir kataloğu tanıtayım önce:

‘Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu, 2020’

TÜYAP Kitap Fuarlarında da bu kurumun özenle hazırlanan stantlarını gezdim.

Yayın kataloğunun içindekiler listesi:

* Bilim ve Felsefe Serisi

* Fatih Sultan Mehmed Kitaplığı

* Edebiyat ve Sanat Serisi

* Dini İlimler Serisi

* Tarih ve Toplum Bilimleri Serisi

* Tıpkı Basım Serisi







Sayfa düzeni şöyle:

Kitabın adı, hakkında bilgi, fotoğrafı.

Bir alanda inceleme yapmak isteyen, bu katalogdan seçim yapabilir.

Aslında devlete bağlı kurumların da katalogları yayımlanmalıdır. Örnek bir çalışma olarak bunu sundum. Kitap fuarlarına katılan birçok kurumun kataloğu yok.

Katalog denilince önemli sergilerin katalogları konusunda da bir önerim var.

Türkiye’de özel müzelerde çok önemli ressamların, heykeltıraşların sergi katalogları çıkıyor. Sergiyi gezenlerin bir bölümü bu kataloglardan alıyor. Sergi bittikten sonra bunları edinmek mümkün olmuyor.

Kitabevleri bu sergi katalogları için ayrı bir raf yapmalı, hatta fuarlarda da böyle bir standın gerektiği kanısındayım.

Çünkü Türkiye’de yaşayanlar böyle kapsamlı sergiyi bir daha göremeyecekler, sergide görülenler unutulur. Ama kataloğa baktıkça onu anımsar ya da Türk ve dünya resmi, heykeli, fotoğrafı üzerine bilgi edinir.

Sanatta, edebiyatta süreklilik dünden bugüne gelişimi, tarihini bilmekle gerçekleşebilir.

Onun için de kurumların da müzelerin de kataloglarının kitap mağazalarında satılması gerekir.