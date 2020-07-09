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Kitap Sanat
Haber Giriş: 09.07.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

Kaş Caz Festivali'nin programı açıklandı

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Kaş Caz Festivali'nin programı açıklandı
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28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde düzenlenecek Kaş Caz Festivali’nin programı belli oldu. Festivalde Birsen Tezer, Korhan Futacı, Jülide Özçelik ve Sattas’ın da aralarında olduğu isimler müzikseverlerle buluşacak. 

 

Bu yıl ikincisi 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşacak Kaş Caz Festivali’nin programı açıklandı. Cazın etkileyici vokallerinden Birsen Tezer, Korhan Futacı, Jülide Özçelik, piyanist Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu, reggae türünün önemli temsilcilerinden Sattas, İstanbul sahnesinin yerinde duramayan ekibi Kolektif İstanbul ve ayrıca Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio bu yıl caz severlerle olacak.
Festival biletleri biletix.com’da satışta. 

PROGRAM

28 Ağustos Cuma
Mesut Yücel (Happy Hour)
Kolektif Istanbul
Uç Uç
Sattas
Jam Session

29 Ağustos Cumartesi
Ahmet Nebi (Happy Hour)
Social Inclusion Band
Julide Özçelik
Korhan Futacı
O2 Pub After Party

30 Ağustos Pazar
Happy Hour
Esen-Dündar-Banar Trio
Birsen Tezer
Aydın Esen & Randy K. Esen
Jam Session

 

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