Bu yıl ikincisi 28-29-30 Ağustos’ta Setur Marina ev sahipliğinde müzikseverlerle buluşacak Kaş Caz Festivali’nin programı açıklandı. Cazın etkileyici vokallerinden Birsen Tezer, Korhan Futacı, Jülide Özçelik, piyanist Aydın Esen ve Randy K. Esen, Can Kozlu, reggae türünün önemli temsilcilerinden Sattas, İstanbul sahnesinin yerinde duramayan ekibi Kolektif İstanbul ve ayrıca Uç Uç, Social Inclusion Band, Esen-Dündar-Banar Trio bu yıl caz severlerle olacak.

Festival biletleri biletix.com’da satışta.





PROGRAM



28 Ağustos Cuma

Mesut Yücel (Happy Hour)

Kolektif Istanbul

Uç Uç

Sattas

Jam Session

29 Ağustos Cumartesi

Ahmet Nebi (Happy Hour)

Social Inclusion Band

Julide Özçelik

Korhan Futacı

O2 Pub After Party

30 Ağustos Pazar

Happy Hour

Esen-Dündar-Banar Trio

Birsen Tezer

Aydın Esen & Randy K. Esen

Jam Session